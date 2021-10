Paris will mit dem Anpflanzen von 170'000 neuen Bäumen das Stadtklima verbessern.

Überall dort, wo noch Platz ist, sollen zusätzliche Bäume gepflanzt werden.

Das kündigte die Stadtverwaltung an.

Neue Bäume könnten zum Beispiel entlang der Strassen, auf Plätzen, in Parks und auch an den Böschungen der Stadtautobahn Périphérique angepflanzt werden sein. So soll der Klimawandel bekämpft werden.

Die Bäume absorbierten CO₂, verbesserten die Qualität der Luft und trügen zur Abkühlung der Stadt bei. Ausserdem seien Bäume eine natürliche Barriere für Lärm und optische Belästigungen. Das fördere die Gesundheit der Pariser und reduziere Stress.

Paris schon jetzt sehr baumreich

Paris gehöre schon jetzt zu den baumreichsten Hauptstädten in Europa, betonte die Stadtverwaltung. Die zusätzlichen Bäume sollen bis 2026 angepflanzt werden. In der ersten Pflanzsaison 2020/2021 kamen bereits knapp 14'000 junge Bäume hinzu.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Gerichtsurteil gegen den Staat Millionenbusse für Frankreich wegen dreckiger Luft 04.08.2021 Mit Video

Dass der Einsatz für ein besseres Klima in Paris dringend nötig ist, machte im Sommer der französische Staatsrat deutlich. Er verurteilte den Staat zu einer Millionenstrafe wegen zu hoher Luftverschmutzung in mehreren Metropolen, darunter Paris.