Noch kein Aufatmen bei den Royal-Fans: Prinz Philip (99) bleibt auch drei Tage nach seiner Einlieferung noch in einem Londoner Krankenhaus. Er werde dort bis zur kommenden Woche unter Beobachtung ruhen, hiess es vom Buckingham Palast in London über den Queen-Ehemann, der am Dienstag in die Klinik eingeliefert worden war.

Laut Medienberichten soll der Aufenthalt noch einige Tage andauern. Einen Zusammenhang zum Coronavirus gibt es Insider-Quellen zufolge nicht. Queen Elizabeth II. (94) und ihr Ehemann hatten beide im Januar bereits eine erste Corona-Impfung bekommen. Der Palast bezeichnete den Aufenthalt als Vorsichtsmassnahme. Die Königin nahm im Laufe der Woche wie gewohnt Termine wahr.