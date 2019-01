In den Alpen bleibt die Lage wegen des Winterwetters angespannt.

Mindestens sieben Menschen starben seit dem Wochenende in Österreich im Schnee. Auch im Osten Deutschlands gibt es winterliche Probleme.

Züge stehen still, Lastwagenfahrer stehen über Nacht im Stau, Dörfer sind von der Aussenwelt abgeschnitten – das Winterwetter bedeutet vielerorts den Ausnahmezustand.

Wegen der Schneefälle gilt nun in drei oberbayerischen Landkreisen der Katastrophenfall. In dieser Region fallen durch das Wetter auch viele Züge aus. Rund um Berchtesgaden sind immer mehr Menschen von der Aussenwelt abgeschnitten.

Verschiedene Zufahrtsstrassen sind gesperrt, weil Bäume unter der Schneelast umzukippen drohten. Eine Notversorgung der Bewohner sei eingerichtet, teilten die Behörden mit.

Neunjähriger von Baum erschlagen

Ein neunjähriger Junge ist in Aying bei München von einem umstürzenden Baum erschlagen worden. In Österreich starben seit dem Wochenende mindestens sieben Menschen im Schnee – darunter zwei Deutsche, die am Sonntag in Vorarlberg von Lawinen verschüttet wurden. Am Mittwoch wurde ein 16 Jahre alter Deutsch-Australier vor den Augen seiner Familie beim Skifahren von einer Lawine in den Tod gerissen.

Unter anderen starben zwei Skifahrer, die bei Stürzen im meterhohen Schnee versanken, sowie zwei junge Schneeschuhwanderer, die am Montag tot unter einem Lawinenkegel gefunden wurden.

Dämpfer für Tourismus

Polizisten retteten in Kaufbeuren (Bayern) einen frierenden Säugling vor dem Schnee und hielten ihn mit einer Uniformjacke warm. Passanten hatten die hilflose Mutter des Kindes betrunken im Schnee neben einem Gehweg entdeckt, die Frau hielt ihr nur unzureichend bekleidetes Baby im Arm.

Legende: Die Verkehrssituation auf den verschneiten Pässen in Österreich – hier in Thurn – ist mancherorts schwierig. Keystone

Die andauernden Schneefälle in weiten Teilen Österreichs versetzten der Tourismusbranche einen Dämpfer: Bei der österreichischen Wirtschaftskammer ist bereits von einem Minus von 50 Prozent bei kurzfristigen Buchungsanfragen die Rede.

50 Kilometer langer Stau

Auf der A9 in Thüringen kam es in der Nacht zum Donnerstag zu einem zeitweise rund 50 Kilometer langen Stau. Die Fahrer Dutzender Lastwagen mussten die Nacht in ihren Fahrzeugen auf der Autobahn verbringen. Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks und des Deutschen Roten Kreuzes verteilten warme Decken und heisse Getränke. Der Stau löste sich am Donnerstag auch deshalb nur zögerlich auf, weil viele Fahrer erst hätten geweckt werden mussten.

Auch auf der A8 sassen in der Nacht zum Donnerstag Hunderte Lastwagen- und Autofahrer wegen Schneefalls und Glätte fest. Der Verkehr sei dadurch zwischen Ulm und Nellingen in Baden-Württemberg auf einer Länge von etwa 35 Kilometern zum Erliegen gekommen.

Lawine donnert in Hotel Säntis Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Auf der Schwägalp rollte eine etwa 300 Meter breite Lawine am Donnerstagnachmittag in ein Hotelrestaurant und verletzte drei Menschen leicht. Wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mitteilte, suchen die Einsatzkräfte nach möglichen Vermissten. Dabei kommen neben technischem Gerät auch Lawinenhunde zum Einsatz. Am Abend zuvor musste die Suche aber aufgrund starker Schneefälle vorerst abgebrochen werden. mehr

Noch unklar ist, wann der Zugverkehr in Süd- und Ostbayern wieder überall rollt. Weil die Bahn auf den verschneiten Strecken nicht mehr mit dem Räumen hinterherkommt, sind viele Verbindungen unterbrochen.

In der sächsischen Stadt Chemnitz finden bis zum 14. Januar aus Sicherheitsgründen keine Beerdigungen auf dem Städtischen Friedhof statt. Alle bis Montag geplanten Beisetzungen wurden abgesagt. Wegen der hohen Schneebruchgefahr bleibe der Friedhof vorerst geschlossen.

Bild 1 / 8 Legende: Zugeschneite Strassen, schneebedeckte Wälder, Winterdienste im Dauereinsatz: Der Süden Deutschlands und der Westen Österreichs versinken im Schnee. Keystone Bild 2 / 8 Legende: In gewissen Gebieten der Steiermark liegen bis zu zehn Meter Schnee. Aber auch das Tirol, wo diese Frau am Schneeräumen ist, kämpft mit den Schneemassen. Keystone Bild 3 / 8 Legende: Höchste Lawinenstufe in Teilen der Steiermark: Sogar an mässig steilen Hängen können sich spontan sehr grosse Lawinen lösen. Keystone Bild 4 / 8 Legende: Skifahrer auf der Schafalm in Schladming. Viele Touristen konnten am Dienstag während einer kurzzeitigen Wetterberuhigung ihre Ferienorte verlassen. Keystone Bild 5 / 8 Legende: Die A10 war vergangenen Freitag nahe Flachau wegen Lawinensprengungen für eine gute Stunde komplett gesperrt. Keystone Bild 6 / 8 Legende: In Koppl bei Salzburg drückten die Schneemassen das Glashaus einer Gärtnerei ein. Keystone Bild 7 / 8 Legende: Die österreichische Armee leistet zum ersten Mal auch im Bundesland Salzburg Hilfe bei Aufräumarbeiten. Keystone Bild 8 / 8 Legende: Auch die Organisatoren der Vierschanzentournee im österreichischen Bischofshofen hatten mit den Schneemassen zu kämpfen. Das Training und die Qualifikation von Samstag mussten verschoben werden. Reuters

Im Kampf gegen die Schneemassen in Bayern hoffen die Rettungskräfte auf besseres Wetter am Freitag. Laut Vorhersagen sollen die Schneefälle vorübergehend etwas nachlassen. In weiten Teilen Österreichs ist die Lawinengefahr leicht von Stufe fünf auf vier gesunken.