Wirbelstürme in den USA, Taifune in Japan, Tsunamis in Indonesien oder Waldbrände in Kalifornien: Das «Katastrophenjahr 2018» hatte es in sich. Ein Rekordjahr war es allerdings nicht, auch wenn es über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre lag.

Weltweit haben Naturkatastrophen 2018 Versicherungsschäden von gut 80 Milliarden Dollar verursacht, schätzt der Rückversicherer Swiss Re. Das Unternehmen, das 1863 gegründet wurde, kann die Entwicklungen aus historischer Warte einschätzen.

Katastrophen kosten die Swiss Re

Das Geschäft von Rückversicherern sind auch Naturkatastrophen. Konkret die Absicherung von Versicherungen, die für diese Schäden nicht mehr aufkommen können. Insbesondere das Jahr 2017 forderte den Rückversicherer: «Es war das grösste Schadenjahr unserer Geschichte», sagt Christian Mumenthaler, der Chef von Swiss Re.

Der Klimawandel ist ein grosses Problem für die Menschheit, nicht aber für Swiss Re.

Laut vielen Forschern ist die Zunahme katastrophaler Naturereignisse direkte Folge des Klimawandels. In seinem jüngsten «Global Risk Report», Link öffnet in einem neuen Fenster bezeichnet das WEF den Klimawandel als eines der grössten Risiken unserer Zeit.

Swiss Re ist aufgrund der eigenen Erkenntnisse und Datensätze alarmiert: «Man bekommt stark das Gefühl, dass die eingangs erwähnten Naturkatastrophen klimatisch bedingt sind», sagt Mumenthaler.

Legende: Florida und die Millionenmetropole Miami werden immer wieder von Hurricanes heimgesucht. Die Schäden erreichen auch astronomische Werte, weil es immer mehr Menschen und Infrastruktur an der Küste gibt. Reuters

Swiss Re habe den Klimawandel schon 1993 in einer Broschüre thematisiert. Ein wirkliches Bewusstsein dafür in Politik und Gesellschaft beobachtet Mumenthaler aber erst seit etwa zehn Jahren. Für ihn ist klar, dass Frequenz und Heftigkeit von Schadensereignissen zugenommen haben.

Viele der Risiken sind heute global geworden. Deswegen braucht es auch globale Institutionen und ein Bewusstsein dafür, dass sich man sich nicht abkapseln darf.

Als Beispiel nennt Mumenthaler die Häufung von schweren Taifunen in Japan. «Es ist extrem plausibel, dass solche Ereignisse mit dem Klimawandel zusammenhängen. Auch wenn es sich nicht hundertprozentig belegen lässt.»

Erschwerend komme hinzu, dass immer mehr Menschen in gefährdeten Regionen lebten, wodurch das Schadenpotenzial ansteige: «Vor 100 Jahren gab es etwa in Florida nur einige Hütten. Jetzt gibt es dort riesige Städte, die von Hurricanes bedroht sind.»

Geschäftsrisiko Klimawandel?

Aus Geschäftssicht kommt Mumenthaler aber zum Schluss: «Der Klimawandel ist ein grosses Problem für die Menschheit, nicht aber für Swiss Re.» Jedes Jahr handelt das Unternehmen auf Grundlage der eigenen Prognosen die Preise mit den Versicherern neu aus. Die Konsequenz: Durch den Klimawandel steigt auch der Preisdruck. Eine kritische Grösse, an dem das Geschäftsrisiko für Rückversicherer zu gross wird, sieht Mumenthaler aber derzeit nicht.

Mumenthaler kann sich eher vorstellen, dass die Preise solange steigen, bis es politischen Druck gibt. Etwa, dass wie in Florida der Staat einsteigt, damit Versicherungsprämien für das Häuschen am Strand bezahlbar bleiben. So würden aber «Fantasiepreise» festgesetzt, kritisiert Mumenthaler: «Und letztendlich wird zu wenig eingezahlt. Das endet nie gut.»

Globale Herausforderungen global lösen

Von Cyberangriffen über Handelskriege bis hin zu Naturkatastrophen scheinen wir in einem Zeitalter der Krisen zu leben. Doch Mumenthaler bleibt optimistisch: «Der Menschheit ging es noch nie so gut wie heute.»

Der Unterschied zu früher: «Viele der Risiken sind heute global geworden. Deswegen braucht es auch globale Institutionen und ein Bewusstsein dafür, dass man sich nicht abkapseln darf.» Der Kampf gegen den Klimawandel sei das beste Beispiel dafür, dass man nur gemeinsam etwas erreichen könne.