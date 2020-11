Aus Sorge vor einer Ausbreitung der bei Nerzen aufgetretenen Mutation des Coronavirus erlässt die dänische Regierung weitreichende Beschränkungen in der Region Nordjütland. Betroffen sind knapp 280’000 Menschen. Man könne von einem reellen Lockdown in Nordjütland sprechen, sagte Premierministerin Frederiksen. Alle Bürger in den betroffenen Kommunen werden aufgefordert, einen Corona-Test zu machen.