Im Kanton Tessin können sich derzeit nur Menschen gegen Grippe impfen lassen, die zu den Risikogruppen gehören. Dennoch ist die erste Impfstoff-Ladung bereits aufgebraucht. «Wir hoffen jetzt, dass wir es schaffen, tausende weitere Impfdosen zu beschaffen», sagt der Tessiner Kantonsapotheker Giovan Maria Zanini.

Bestellung «schlicht vergessen»

Doch nicht nur im Südkanton – auch im Norden ist der Grippe-Impfstoff teils bereits knapp geworden. So zum Beispiel im Kanton Basel-Stadt. Enea Martinelli, Spitalapotheker und Spezialist für nicht lieferbare Medikamente, führt den Mangel einerseits auf den steigenden Bedarf zurück.

«Es ist allerdings auch so, dass man den Bedarf bis im März/April anmelden und beim Lieferanten bestellen muss», weiss Martinelli. «Dort haben einige eben nicht mehr bestellt als sonst. Und wegen der Coronakrise haben manche es schlicht vergessen.»

Der Engpass ist also auch selbstverschuldet. Diejenigen, denen der Impfstoff ausgeht, hoffen jetzt auf Nachschub vom Bund. Beim Bundesamt für Gesundheit BAG ist Stefan Kuster, Abteilungsleiter übertragbare Krankheiten, trotzdem nicht beunruhigt.

Dieses Jahr werden die Grippe-Impfdosen gestaffelt und über einen längeren Zeitraum ausgeliefert.

«Es kann durchaus Unterschiede geben bei der Anzahl der Dosen, die in den verschiedenen Kantonen vorhanden sind», sagt er. «Dieses Jahr werden die Grippe-Impfdosen gestaffelt und über einen längeren Zeitraum ausgeliefert.»

Nachschub im Dezember

Das bedeute, dass mancherorts die ersten gelieferten Dosen bereits aufgebraucht seien. Weitere kämen aber im Dezember dazu. «Auch dann wäre eine Impfung immer noch rechtzeitig», erklärt Kuster weiter.

Im Dezember werden weitere 550'000 Dosen geliefert. Doch klar ist: Mit diesen gesamthaft 1,75 Millionen Impfdosen werden bei weitem nicht alle Risikopatienten geimpft werden können.

Eine Erkenntnis dieser Coronakrise sei, dass die Grippe-Impfung in der Schweiz mehr nachgefragt werden müsse. Und zwar bei den Mitarbeitern des Gesundheitswesens und bei den Bürgerinnen. «Es wäre wünschenswert, wenn sich in der Schweiz möglichst viele Personen grundsätzlich und jedes Jahr gegen die Grippe impfen lassen würden», so BAG-Experte Kuster.

Denn nur wo eine grosse Nachfrage bestehe, könne längerfristig auch mehr geliefert werden.