Ein ausgefülltes Einreiseformular und ein gültiges Covid-Zertifikat – seit dem 20. September gelten für die Einreise in die Schweiz angepasste Regeln. Herbstferien-Rückkehrer berichten dem SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» allerdings, dass sie bei der Einreise kaum Kontrollen erlebt hätten.

Wie will man die Pandemie in den Griff bekommen, wenn so kontrolliert wird?

Eine SRF-Hörerin aus dem Kanton Bern reiste gerade mit dem Car aus Kroatien zurück. An der Grenzstelle in Mendrisio interessierte sich niemand für die Einreiseformulare oder Zertifikate der Passagiere: «Die Zollstelle war zu, kein Mensch weit und breit», erzählt die Bernerin. «Wie will man die Pandemie in den Griff bekommen, wenn so kontrolliert wird?», fragt sie sich. Auch andere Ferien-Rückkehrende erleben ähnliches, im Auto, im Zug oder im Flugzeug.

Ihr Input ist gefragt! Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF Was haben Sie bei der Rückreise aus den Herbstferien erlebt? Wurden Zertifikat und Einreiseformular kontrolliert? Schreiben Sie uns!

280 Bussen wegen fehlendem Einreiseformular

Wie viele Kontrollen seit Inkrafttreten der angepassten Regeln im September bereits durchgeführt worden sind, lässt sich nicht sagen. Diese Zahl wird weder am Flughafen noch bei der Eidgenössischen Zollverwaltung erhoben. Einzig bekannt ist: Bisher wurden 230 Bussen wegen fehlendem negativen Testnachweis und 280 wegen nicht ausgefülltem Einreiseformular ausgesprochen. Gemäss Bundesamt für Gesundheit wurden bisher rund 900'000 Einreiseformulare ausgefüllt.

Die Kontrollen werden risikobasiert und lageabhängig in verschiedenen Verkehrsmitteln wie Strassen-, Bahn- und Flugverkehr durchgeführt.

Es ist klar: Bei mehr als zwei Millionen Personen und rund einer Million Fahrzeugen, die die Schweizer Grenze im Durchschnitt jeden Tag überqueren, sind systematische Kontrollen nicht realistisch. Die Eidgenössische Zollverwaltung führe ihre Kontrollen deshalb «risikobasiert» und «lageabhängig» in verschiedenen Verkehrsmitteln wie Strassen-, Bahn- und Flugverkehr durch.

Die Kantonspolizei Zürich, welche für die Kontrollen am Flughafen Zürich zuständig ist, weist darauf hin, dass das Transportunternehmen für die Kontrolle der Zertifikate und Einreiseformulare zuständig sei. Ihre Stichproben hätten ergeben, dass die Airlines ihren Pflichten durchaus nachkämen, sagt ein Sprecher der Kantonspolizei.