Legende: 6. Januar: Novak Djokovic erhält einen Aufschub beim Kampf gegen die drohende Abschiebung aus Down Under. Eine endgültige Entscheidung soll nicht vor einer für Montag angesetzten Gerichtsverhandlung fallen. Das sagt ein Regierungsanwalt am Donnerstag. Seine Fans warten vor dem Hotel, in dem sich Djokovic befindet. Keystone