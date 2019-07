In den Niederlanden wird Salz gegen Belagsschäden eingesetzt. Das sei in der Schweiz nicht nötig, sagt ein Fachmann.

Mit Salz gegen die Hitze: In den Niederlanden werden manche Strassen mit Salz bestreut oder einer Salzlake behandelt, um sie vor der grossen Hitze zu schützen. Das Salz entzieht der Luft Feuchtigkeit, und wenn diese auf dem Belag verdampft, kühlt das den Asphalt. Dank der weniger hohen Temperaturen sollen Schäden sowie das Kleben der Strassenoberfläche wegen der Hitze verhindert werden.

In der Schweiz unbekannt: Zwar litten die Strassen bei hohen Temperaturen auch in der Schweiz mehr als normal, sagt Dominik Studer. Er ist im Kanton Aargau für den Tiefbau-Unterhalt verantwortlich. Doch: «Unsere Strassen sind grundsätzlich gut aufgebaut – sie brauchen keine zusätzliche Kühlung.» Wenn an einzelnen Stellen – etwa bei einer Brücke – bei sehr hohen Temperaturen Massnahmen notwendig seien, werde hierzulande allenfalls Wasser eingesetzt.

Verpönter Salzeinsatz: Streusalz hat einen schlechten Ruf – es schadet der Umwelt, und vielerorts in der Schweiz stösst bereits dessen Einsatz im Winter gegen Eis und Schnee auf scharfe Kritik. «Deshalb kann ich mir fast nicht vorstellen, dass wir zusätzlich im Sommer Salz ausbringen könnten», sagt Studer. Sowieso würden die Strassen viel stärker im Winter unter dem Gefrieren, Auftauen und Wiedergefrieren leiden als unter der Hitze im Sommer.