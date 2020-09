Darum geht es: Laut einer Studie aus dem Labor Spiez soll das pflanzliche Arzneimittel Echinaforce gegen Coronaviren helfen – auch gegen das Pandemie-Virus Sars-CoV-2, das Covid-19 auslöst. Darüber hat der «Blick» berichtet. Das Naturheilmittel der Thurgauer Firma A. Vogel wird aus Extrakten des Roten Sonnenhuts hergestellt und ist in Tabletten- und Tropfenform erhältlich. Es soll die Abwehrkräfte stärken und vorbeugend gegen Erkältungen wirken.

Link zur Studie (engl.) In vitro virucidal activity of Echinaforce against coronaviruses , Link öffnet in einem neuen Fenster

Das sind die Ergebnisse der Studie: Die Forschergruppe verwendete menschliche Zellen der oberen Atemwege, die sie in der Petrischale mit verschiedenen Coronaviren infiziert hat. Sie hat dabei festgestellt, dass Echinaforce eine abtötende Wirkung auf die Viren hat. SRF-Wissenschaftsredaktor Christian von Burg gibt aber zu bedenken: «Die Resultate wurden in einem künstlichen System gewonnen. In der Mehrheit der Fälle ist ein Wirkstoff, der im Labor untersucht wurde, im menschlichen Körper nicht wirksam.»

Legende: Der Beweis, dass Echinaforce gegen Covid-19 nützt, ist noch nicht erbracht. Keystone

Es bräuchte nun Studien am Menschen: Der nächste Schritt wäre, Echinaforce bei Menschen mit Covid-19 zu testen. Der Vorteil dabei ist, dass das Medikament bereits zugelassen ist. Das heisst, die Dosierung und die Nebenwirkungen von Echinaforce sind bekannt.

Hindernisse einer breit angelegten Studie: Der Aufwand wäre jedoch gross: Eine Studie am Menschen müsste tausende bis zehntausende von Probandinnen und Probanden umfassen. Ein Teil der Teilnehmenden würde als Kontrollgruppe fungieren: Diese Personen erhalten ein Placebo. Die andere Gruppe würde mit Echinaforce behandelt. Dabei wissen die Testpersonen nicht, ob sie das Placebo oder das Medikament erhalten haben.

Man müsste für einen breit angelegten Versuch auf Länder wie etwa Israel, Brasilien oder die USA ausweichen.

Allerdings ist das Coronavirus in der Schweiz für einen breit angelegten Versuch mit Echinaforce zu wenig stark verbreitet. «Man müsste auf andere Länder wie zum Beispiel Israel, Brasilien oder die USA ausweichen», sagt von Burg.

Wirkung gegen Covid-19 noch völlig offen: Man könne das Naturheilmittel bedenkenlos als Prophylaxe einnehmen, sagt der SRF-Wissenschaftsredaktor. Aber: «Zum jetzigen Zeitpunkt weiss man nicht, ob Echinaforce gegen Covid-19 im Menschen wirkt. Wenn man an Covid-19 erkrankt ist und auf ein solches Medikament setzen würde, wäre das fahrlässig.» Dazu brauche es schlicht noch mehr Tests.