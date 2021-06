Kantonsranking: Fahren die Tessiner am schlechtesten Auto?

Laut einer Statistik von 2016 bis 2020 des Schadenversicherers Axa liegt die Anzahl Schadenmeldungen im Tessin rund 20 Prozent über dem Schweizer Durchschnitt.

Am untersten Ende des Rankings figuriert der Kanton Uri.

Die Axa veröffentlicht zudem Zahlen zu den kantonalen Eigenheiten des Autokaufs.

Geht es nach der aktuellen Mobilitätsstatistik der Versicherungsgesellschaft Axa, ist das Klischee der Aargauer als schlechteste Autofahrer und Autofahrerinnen unbegründet.

Dennoch gibt es beim Fahrverhalten und bei der Wahl der Autos von Kanton zu Kanton grosse Unterschiede. Über die letzten vier Jahre waren die Urnerinnen und Urner am sichersten unterwegs. Während es hier nur zu rund 870 Schadenmeldungen kam, waren es im Tessin 16'900 Meldungen. Der Kanton Aargau liegt im Mittelfeld.

Topografie ist ein Einflussfaktor

Die erhöhte Frequenz bei Unfällen im Tessin könnte laut Axa Schweiz mit der Topografie erklärbar sein. Gerade in Kantonen wie dem Tessin stellten die vielen schmalen und unübersichtlichen Strassen die Lenkerinnen und Lenker vor grosse Herausforderungen. Inwieweit auch ein anderer Fahrstil zu den hohen Zahlen beitragen könnte, geht aus der Statistik nicht hervor.

Verhältnismässig sicher fährt man auch auf den Strassen in den Kantonen Schaffhausen und Luzern. Sie liegen bei den Kollisionsschäden rund zehn Prozent unter dem landesweiten Durchschnitt.

Grünste Autofahrer in Zug und Zürich

Auch wer die nachhaltigsten Autokäuferinnen und -Käufer sind, wird vom Versicherer unter die Lupe genommen. Während die Kantone Zürich und Zug bei den Unfällen ebenfalls über dem Schweizer Durchschnitt liegen, sind sie in Sachen Nachhaltigkeit die Spitzenreiter. Denn in diesen beiden Kantonen ist fast jedes hundertste bei der Axa versicherte Auto ein Elektroauto. Das Schlusslicht beim Thema Nachhaltigkeit bildet mit rund 60 Prozent weniger Elektroautos als in Zug und Zürich der Kanton Neuenburg.

Die Waadtländer lieben dafür laut Axa teure Sportwagen. Das kostspieligste Auto hat einen Fahrzeugwert von stolzen 5.5 Millionen Franken. In dieser Statistik schneidet der Kanton Tessin besser ab. Dort liegt der Wert der meisten Fahrzeuge unter 11'000 Franken.