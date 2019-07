Deutschland: Erstmals seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Deutschland ist die 42-Grad-Marke durchbrochen worden. Lingen im niedersächsischen Emsland ist mit 42.6 Grad nach vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der heisseste Ort in Deutschland.

Niederlande: Die Niederlande haben erstmals seit 75 Jahren mehr als 40 Grad Hitze registriert. Das Königliche Meteorologische Institut KNMI teilte über Twitter mit, dass der Rekord von 40.7 Grad in Gilze-Rijen in der südöstlichen Provinz Noord-Brabant aufgestellt wurde.

Luxemburg: Noch nie wurde in Luxemburg ein so heisser Tag wie der 25. Juli 2019 gemessen. Das Thermometer zeigte am Flughafen Findel in Luxemburg 39 Grad an. Bisher lag der Höchstwert bei 37.9 Grad. Diese Temperaturen wurden am 8. und am 12. August 2003 gemessen.

Belgien: Auch Belgien, wo erstmals Hitzewarnstufe Rot gilt, meldet seine höchste Temperatur seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1833. Laut Chef-Meteorologe David Dehenauw wurden gestern auf dem Militärflugplatz Kleine-Brogel in Flandern 40.6 Grad gemessen, 1.8 Grad mehr als im vergangenen Sommer.

Paris: Mit mehr als 42 Grad war es in der französischen Hauptstadt so heiss wie nie zuvor seit Beginn der Temperaturaufzeichnung, wie der Wetterdienst France Météo mitteilte. Gemessen wurde die Rekordhitze am Park Montsouris im Süden der Metropole. Um 15.20 Uhr verzeichneten die Meteorologen dort 42.4 Grad. Der bisherige Rekord liegt bereits mehr als 70 Jahre zurück: Am 28. Juli 1947 wurden in Paris 40.4 Grad gemessen.

London: Ein Hitzerekord wurde auch in London aufgestellt: An einer Messstation beim Flughafen in Heathrow wurden 36,9 Grad ermittelt, teilte der meteorologische Dienst des Vereinigten Königreichs mit. Der bisherige Juli-Rekord lag bei 36,7 Grad. Laut den Experten des Met Office sei sogar möglich, dass der britische Allzeit-Rekord von 38,5 Grad noch eingestellt werde.