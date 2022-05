Legende: Imago

Der Wald steht derzeit in vollem Saft, alles ist grün, alles scheint in Ordnung. «Derzeit herrschen gute Bedingungen für den Wald – es ist noch nicht zu heiss und nicht zu trocken», bestätigt der Ökophysiologe Roman Zweifel vom WSL. Zudem sei das letzte Jahr relativ kühl und nass gewesen. «Das spielt für die Wachstumsdynamik des Waldes in diesem Jahr eine wichtige Rolle.» Zweifel untersucht mit Messsonden minuziös das Wachstum der Bäume im Schweizer Wald. Er stellt denn auch fest, dass derzeit alles «im grünen Bereich» sei, was die untersuchten Baumarten angehe. Das allerdings könne sich während des Sommers ändern, sagt Zweifel. «Wir wissen aus Trocken- und Hitzejahren wie 2003 oder 2019, dass sie das Wachstum der Bäume einschränken.»