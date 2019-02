Noch vor anderthalb Jahren bewilligte der Grosse Rat 6 Millionen Franken, um das E-Voting flächendeckend für alle Stimmberechtigten im Kanton Basel-Stadt einzuführen. Bisher steht E-Voting nur Auslandschweizern und Behinderten zur Verfügung.

Am Mittwoch diskutierte der Rat einen Vorstoss des Grünen Michael Wüthrich, der einen Ausstieg aus dem Projekt verlangt. Neben dem Grünen Bündnis unterstützten auch die SVP, die Grünliberalen und eine Mehrheit der SP den Vorstoss. E-Voting sei nicht sicher, argumentierten verschiedene Votanten. Das Stimm- und Wahlrecht sei jedoch zentral für die Demokratie und der Staat müsse die Systemhoheit haben. Mit dem E-Voting System der Post flössen jedoch Daten nach Spanien. Diese Firma stehe wegen diversen Mängeln in der Kritik, argumentierte Thomas Grossenbacher vom Grünen Bündnis.

Noch nicht definitiv

Am Ende wurde die vom Grünen Bündnis eingereichte Motion mit 48 gegen 37 Stimmen bei 4 Enthaltungen zur Stellungnahme an die Regierung überwiesen. Erst wenn das Parlament die Motion anhand dieser Stellungnahme nochmals überweist, wird sie zum verbindlichen Auftrag.Die E-Voting-Versuchsphase auf Bundesebene läuft seit 2004; der Bundesrat hat im Dezember die Vernehmlassung zum ordentlichen Betrieb gestartet. Kantone, die die elektronische Stimmabgabe ermöglichen wollen, brauchen eine Bundesrats-Bewilligung. - Seit Januar läuft eine Initiative für ein Schweizer E-Voting-Moratorium.

Derzeit wird E-Voting in zehn Kantonen angeboten, in fünf davon sind nur Auslandschweizer zugelassen. Weitere Kantone wollen die elektronische Stimmabgabe in den kommenden Monaten oder Jahren einführen. Im Juni 2018 war eine Expertengruppe zum Schluss gekommen, dass E-Voting mit vollständig verifizierbaren Systemen sicher und vertrauenswürdig angeboten werden könne.