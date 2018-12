Momentan gibt es E-Voting in zehn Kantonen. In fünf (FR, BS, SG, NE, GE) können sowohl Auslandschweizer wie inländische Stimmberechtigte mitmachen. In den Kantonen BE, LU, AG, TG und VD sind nur Auslandschweizer berechtigt.

Der Kanton Genf hat ein eigenes System für E-Voting entwickelt. Er wird es aber im Februar 2020 einstellen, weil das Geld für die Weiterentwicklung fehlt. Von diesem Entscheid sind auch die Kantone SG, LU, AG, BE und VD betroffen, weil sie die gleiche Plattform verwenden.

Schon 2015 hatte das E-Voting einen Rückschlag erlebt. Damals verweigerte der Bundesrat einem System die Zulassung. Dieses war von einem Konsortium von 9 Kantonen entwickelt worden. Einige davon wechselten dann auf die Plattform des Kantons Genf.

Nach dem Aus für das Genfer System bietet nur noch die Schweizerische Post eine E-Voting Plattform an. Der Bundesrat kündigt an, der Quellcode werde im ersten Quartal 2019 veröffentlicht. Dann würden auch testweise Hackerangriffe auf das System durchgeführt.