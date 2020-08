Basel-Stadt gibt Schutzmasken an Bedürftige gratis ab

Personen in bescheidenen finanziellen Verhältnissen erhalten in diesen Tagen in Basel-Stadt einen Gutschein für 40 Gratis-Schutzmasken. Berechtigt sind rund 30'000 Personen.

«Für viele Menschen sind die Masken eine grosse finanzielle Belastung», sagt der stellvertretende Basler Kantonsarzt Simon Fuchs. Gerade mit der Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr seien zum Beispiel Empfängerinnen und Empfänger von Sozialhilfe unter Druck geraten.

Gutscheine für Masken

Demnach würden beispielsweise Sozialhilfebeziehende einen Gutschein erhalten, teilten das Basler Gesundheitsdepartement und das Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt am Dienstag gemeinsam mit. Die Kosten für den Kanton belaufen sich auf rund 540'000 Franken.

Die Abgabe von je 40 Gratis-Schutzmasken an rund 30‘000 Personen im Alter ab 12 Jahren erfolgt vom 10. August bis 30. September über die Apotheken und Drogerien des Stadtkantons.