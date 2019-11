Der Kanton Freiburg kämpfte beim zweiten Wahlgang für den Ständerat mit technischen Problemen. Das System, mit dem alle Resultate aus den Gemeinden übermittelt werden, blockierte. Gleichzeitig zu den Ständeratswahlen fanden auch einzelne Gemeindewahlen statt, was dem System Probleme bereitete. Am Wahlsonntag wurden die fehlenden Resultate darum manuell übermittelt. Bei der Überprüfung am Tag danach stellte die Staatskanzlei fest, dass einzelne Stimmen aus Murten vergessen gingen. Somit verkürzte sich der Vorsprung von Gapany um 20 Stimmen. Die Staatskanzlei versicherte jedoch, dass das Problem bei der Übermittlung der Stimmen lag und nicht beim Auszählen.