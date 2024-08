1. August So feiert die Schweiz den Nationalfeiertag

Auch dieses Jahr haben zum Nationalfeiertag rund 280 Bauernfamilien zum Brunch eingeladen.

Etwa 100'000 Menschen nahmen in der ganzen Schweiz an einem solchen teil.

Darunter auch verschiedene Bundesratsmitglieder.

Bundespräsidentin Amherd hat sich in einer Rede für die Verteidigung Schweizer Werte ausgesprochen.

Zu Zwischenfällen kam es bei den geselligen Anlässen nicht, wie eine Sprecherin des Bauernverbandes als Organisator der Bauernbrunchs der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Die durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Hof habe stark variiert. Vom kleinen Brunch mit 50 Personen bis zu mehreren hundert Gästen sei alles dabei gewesen.

Amherd: «Polarisierung ist keine Lösung»

Bundespräsidentin Viola Amherd hat zum Nationalfeiertag vor dem Stockalperschloss in Brig die Bevölkerung aufgerufen, gemeinsam die direkte Demokratie und die Werte des Landes zu verteidigen.

Die direkte Demokratie «braucht unsere ständige Aufmerksamkeit. Sie ist nicht nur das Fundament unseres Landes, sondern auch eine unglaubliche Errungenschaft. Sie verkörpert die Werte, die uns leiten und unser Land prägen», sagte Amherd. «Die Polarisierung ist keine Lösung für die heutigen Probleme.»

Legende: «Wir alle tragen die Verantwortung, uns die aktuelle Lage zu vergegenwärtigen und eine gemeinsame Haltung als Gesellschaft und als Land zu finden», sagte Amherd in ihrer Ansprache. Keystone / Peter Schneider

«Es zeigt auch unseren Wunsch, uns auf gleicher Augenhöhe weiterzuentwickeln», fügte sie hinzu. Ihrer Meinung nach respektieren sich die Schweizer gegenseitig und verstehen es, eine «gemeinsame Sprache» zu finden, auch wenn sie nicht alle die gleiche Kultur oder Sprache teilen.

«Und mögen wir noch so intensive, mitunter harte Debatten führen, beziehen wir alle mit ein, im Wissen, dass wir gemeinsame Ziele haben», sagte die Bundespräsidentin.

Beat Jans: «Demokratischer Rechtsstaat ist grosse Errungenschaft»

Das neuste Bundesratsmitglied, Justizminister Beat Jans, hat am Morgen in Schüpfen BE gesprochen. Er hat dazu aufgerufen, die Demokratie und das Miteinander zu feiern. Die Essenz der Schweiz sieht der Bundesrat im Kompromiss. «Ein funktionierender demokratischer Rechtsstaat ist eine grosse Errungenschaft, die wir verteidigen müssen», sagte Jans.

Legende: In seiner Ansprache wandte sich Bundesrat Beat Jans bewusst an Schweizerinnen und Schweizer sowie «Zugewanderte, Zugezogene und Zugewandte». Keystone / PETER KLAUNZER

Landauf und landab sind Feiern organisiert. In Zürich gibt es am frühen Abend ein Fest und zuvor einen Umzug. In Zermatt findet die Nationalfeier am auf über 2200 Meter über Meer gelegenen Leisee unterhalb der Sunnegga statt.

Kein Magistrat auf dem Rütli Box aufklappen Box zuklappen Auf dem Rütli UR haben mehrere hundert Personen den 1. August gefeiert. Im Zentrum stand das Verbindende, das die vielfältige Schweiz zusammenhält. Dieses Jahr trat kein Mitglied des Bundesrats auf. Als die Besucherinnen und Besucher am Donnerstagvormittag von Brunnen SZ zum Rütli fuhren, war es grau, und es regnete. Am Mittag klarte der Himmel auf, sodass der Festakt unter blauem Himmel und mit Sonnenschein stattfinden konnte. Offizielles Motto der Rütli-Feier war «StadtLand» und damit der Stadt-Land-Graben. Gastorganisationen auf dem Rütli waren der Schweizerische Städteverband (SSV) und die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB). In einer kleinen Freiluftausstellung präsentierten die beiden Organisationen auf Plakaten Projekte, die zur Aufwertung von Städten und Regionen in den letzten Jahrzehnten realisiert worden sind.

Neben Jans haben auch weitere Bundesratsmitglieder Auftritte und Ansprachen. Insgesamt halten die Regierungsmitglieder in diesen Tagen 18 Reden. Der Fleissigste ist Energieminister Albert Rösti mit sieben Auftritten, davon fünf am 1. August. Finanzministerin Karin Keller-Sutter hält ihre Rede in New York im Bowling-Green-Park.

Legende: Bundespräsidentin Viola Amherd hat sich bereits am 31. Juli in Möriken-Wildegg AG unters Volk gemischt. KEYSTONE / Michael Buholzer

Baume-Schneider preist die Schweizer Vielfalt im Wallis an

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider hat am 1.-August-Brunch in einem Gebäude mitten in einem Walliser Rebberg in Saint-Pierre-de-Clages VS teilgenommen. Die Bundesrätin besichtigte den Weinbaubetrieb und hielt im Anschluss eine offizielle Ansprache.

Die Vorsteherin des Departements des Innern konnte im Unterwallis ihre Rede halten, nachdem sie am Vortag ihren Auftritt in Rorschach SG wegen eines Gewitters absagen musste. Im Fokus ihrer Ansprache stand die Vielfalt der Schweiz.

Legende: Die Schweiz sei divers, aber dadurch nicht weniger geeint, sagte Baume-Schneider in einer Rede. Keystone/VALENTIN FLAURAUD

Die traditionellen Höhenfeuer auf den sieben Gipfeln der Churfirsten fielen aus; zu schlecht waren die Wetterprognosen. Dennoch sind zahlreiche Höhenfeuer geplant.