Die Schuldsprüche signalisieren, dass man in der Schweiz mit solchen Machenschaften nicht durchkommt. Für den Whistleblower, der in Thailand 18 Monate im Gefängnis sass, ist das eine grosse Genugtuung, da das Urteil seine Anschuldigungen bestätigt.

Das Urteil sendet auch ein wichtiges Signal an die malaysische Bevölkerung, welche die Leidtragende des Skandals ist: Ja, ihr seid betrogen worden. Dass ein ausländisches Gericht dies bestätigt, das mit der malaysischen Politik nichts zu tun hat und entsprechend objektiv ist, dürfte dabei besonderes Gewicht haben.

Für die malaysische Bevölkerung geht es aber um mehr als um blosse Genugtuung: Wenn die Schuldsprüche rechtskräftig werden, bilden sie eine wichtige Basis für die zivilen Forderungen des Staatsfonds. Ein Teil des Geldes könnte also an Malaysia zurückfliessen, was umso wichtiger ist, da andere veruntreute 1MDB-Gelder von Schweizer Bankkonten in der Schweizer Bundeskasse gelandet sind.

Sibilla Bondolfi