Wir interessieren uns für Ihre Meinung. Nehmen Sie teil an der 2. Umfrage zu den Abstimmungen vom 14. Juni 2026.

Umfrage zu den Abstimmungen – wie stimmen Sie ab?

Das Stimmvolk entscheidet am 14. Juni über zwei eidgenössische Vorlagen:

Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nach­haltig­keit­sinitiative)» – kurz: Initiative «Keine 10-Mio-Schweiz»

Die Initiative verlangt, die ständige Wohnbevölkerung zu begrenzen: Vor 2050 müsste die Bevölkerung der Schweiz unter 10 Millionen Menschen bleiben. Würde die ständige Wohnbevölkerung 9.5 Millionen Personen vor 2050 überschreiten, so müssten Bundesrat und Parlament insbesondere im Asylbereich und beim Familiennachzug Massnahmen ergreifen.

Änderung des Zivildienstgesetzes – kurz: Zivildienst

Bundesrat und Parlament wollen sicherstellen, dass der Zivildienst eine Ausnahme bleibt. Die Vorlage soll dafür sorgen, dass weniger Personen in den Zivildienst wechseln.

Hier geht es zur Umfrage.

Die Befragung wird unter anderem vom Forschungsinstitut GFS Bern im Auftrag der SRG SSR online durchgeführt und dann ausgewertet. Die Teilnahme an der Umfrage ist anonym. Ihre Antworten werden vertraulich behandelt.

Die Ergebnisse der Umfrage werden am 3. Juni auf den Kanälen der SRG SSR publiziert.

Erläuterungen des Bundesrates