Legende: Auf der Nötzliwiese in Dietikon steigen viele Böötlerinnen und Böötler aus. Dennoch hat sich die Situation entschärft. Keystone

Wer in Zürich mit einem Gummiboot oder sonstigen Wassergefährten in die Limmat sticht, steigt meistens in Dietikon (ZH) wieder aus.

Lärm, Littering und in Gärten pinkelnde Böötler: Die Stadt ächzte besonders in den Corona-Sommern unter den Böötler-Massen auf der Nötzliwiese. Diese wird nun täglich gereinigt. Zudem wurde eigens die neue Auswasserungstelle beim Bahnhof Glanzenberg gebaut. Die Situation hat sich entspannt. «Die Anlage bei der Nötzliwiese wird entlastet», sagt Stephan Kündig, Leiter Infrastruktur der Stadt Dietikon zu SRF. Viele Leute würden heuer ihre Sommerferien im Ausland verbringen, was zur Entschärfung der Situtation beitrage.