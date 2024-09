Edith Lutz ist eine der wenigen Kranführerinnen der Schweiz. Sie arbeitet auf der Baustelle an der Grimsel. Dort wird in wenigen Wochen die neue Staumauer Spitallamm fertig, welche den Grimselsee staut.

Vor der neuen 113 Meter hohen Spitallamm-Mauer stehen zwei riesige frei stehende Kräne. Es sollen die grössten der Schweiz sein. Oben in der Führerkabine sitzt Edith Lutz. Der Aufstieg zu ihr führt über 334 Sprossen, auf 97 Meter Höhe. Die Aussicht von ihrem aussergewöhnlichen Arbeitsplatz ist atemberaubend.

1 / 5 Legende: Lutz sitzt an manchen Tagen über zehn Stunden allein in ihrer Führerkabine. Das sei nicht immer einfach. KWO/David Birri 2 / 5 Legende: Die Kranführerin arbeitet auf der Baustelle an der Grimsel an der Staumauer Spitallamm. KWO/David Birri 3 / 5 Legende: Die doppelt gekrümmte Bogenmauer hat eine Höhe von 113 Metern und eine Kronenlänge von 212 Metern. KWO/David Birri 4 / 5 Legende: Neben Lutz arbeiten rund 100 weitere Menschen auf der Baustelle, darunter Ingenieurinnen, Bauführer, Poliere, Sprengspezialisten. KWO/David Birri 5 / 5 Legende: Die Baustelle befindet sich auf 1900 Meter über Meer. KWO/David Birri

Edith Lutz sitzt an langen Arbeitstagen zehn Stunden und mehr in ihrer Führerkabine. Allein. «Hier oben musst du mit dir selbst klarkommen.» Das müsse man aushalten können, sagt sie. Und das falle ihr nicht immer leicht.

Zum Beispiel, wenn es stark gewittere oder wenn dichter Nebel die ganze Umgebung in Weiss hülle. Da möchte sie am liebsten runter vom Kran. «Es gibt Momente, da willst du einfach nur hinunter.» Aber an solche Situationen müsse man sich halt gewöhnen.

Legende: Lutz hat ihren Arbeitsplatz auf 97 Meter Höhe. SRF

Edith Lutz ist Anfang 30. Sie kommt aus Arbon am Bodensee, sie ist gelernte Bäcker-Konditorin. Im Beruf mochte sie nach der Lehre nicht bleiben. Sie wechselte in den Service eines Restaurants und dort sagte ihr ein Gast, dass sie das Zeug zur Kranführerin habe: Ruhe, Ordnung, Übersicht. Sie begann als Handlangerin auf dem Bau, lernte Kran fahren und wollte unbedingt auf die Baustelle an der Grimsel, unbedingt auf diesen riesigen, roten Kran.

Wenn ich nervös bin, ist auch der Kran nervös. Und wenn ich ruhig bin, ist auch der Kran ruhig.

Mit beiden Händen steuert Edith Lutz diese Maschine, die rund 600 Tonnen wiegt. Der Kran rumpelt und bewegt sich bei jeder Drehung oder wenn die Kranführerin Lasten hebt und absetzt. Für ihre Arbeit seien Übersicht, ein gutes Auge und eine ruhige Hand wichtig, sagt Edith Lutz. Emotionen vertrage der Kran nicht. «Wenn ich nervös bin, ist auch der Kran nervös. Und wenn ich ruhig bin, ist auch der Kran ruhig.»

Legende: Im Juni 2019 wurde mit dem Bau der Staumauer Spitallamm begonnen. SRF

Edith Lutz arbeitet ihre zweite Saison auf dieser Baustelle auf knappen 2000 Meter über Meer. Im Herbst ist die neue Staumauer fertig gebaut. Danach werden die riesigen Kräne demontiert und abtransportiert.