Der Aargauer Nachhaltigkeitsbericht zeigt zwar detailliert auf, wo der Kanton bei der Nachhaltigkeit steht, er hat aber keinerlei Verbindlichkeiten. Weder macht er konkrete Handlungsempfehlungen, noch sieht er Sanktionen vor. Trotzdem entfalte der Bericht eine Wirkung, ist der zuständige Aargauer Regierungsrat und Landammann Stephan Attiger überzeugt. Einerseits flössen die Erkenntnisse aus dem Bericht in die Politikplanung der Regierung, andererseits würden auch alle Departemente in ihren Geschäften die Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit thematisieren, betont Attiger. So sei die Nachhaltigkeit in Politik und Verwaltung stark verankert, auch wenn der Bericht keine Verbindlichkeit habe.