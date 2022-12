Legende: Die Hürden für Einbürgerungen sind in der Schweiz unterschiedlich hoch. Keystone/Christian Beutler

Seit 2018 gelten schweizweit relativ klare Regeln für die Einbürgerungsverfahren. Der Bund hat quasi Minimalstandards festgelegt. So muss jemand mindestens 10 Jahre in der Schweiz leben und eine Niederlassungsbewilligung haben, damit man ein Gesuch stellen kann. Auch sprachliche Anforderungen sind festgeschrieben.

Die Kantone können die Regeln allerdings verschärfen. So hat das Aargauer Stimmvolk zum Beispiel in einer Abstimmung 2020 entschieden, dass niemand eingebürgert werden darf, der oder die in den letzten 10 Jahren Sozialhilfe erhalten hat (die Minimalanforderung des Bundes liegt bei drei Jahren).

Im Kanton Thurgau braucht es seit 2017 Deutschkenntnisse auf Niveau B2 statt nur B1, wie vom Bund vorgeschrieben.

Der Schweizer Pass kostet zudem Geld. Auch die Gebühren für die Einbürgerungsverfahren unterscheiden sich dabei erheblich, je nach Kanton und Gemeinde. Gemäss der Zeitung «bz Basel» verlangt der Kanton Baselland die höchsten Gebühren.