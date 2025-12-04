Auf der Strecke zwischen Zürich und Hamburg verkehren ab dem 4. Dezember 2025 neue Nachtzüge.

Den Reisenden würden sie mehr Komfort und dank den neuen Mini Cabins mehr Privatsphäre bieten, schreibt die SBB in einer Medienmitteilung.

Im Verlauf des Jahres 2026 sollen sie auch auf den Strecken von Zürich nach Wien und Amsterdam eingesetzt werden.

Gemeinsam mit den ÖBB setzt die SBB ab dem 4. Dezember auf der Nachtzuglinie Zürich–Hamburg auf allen Fahrten den Nightjet der neuen Generation ein. Die neuen Fahrzeuge würden mehr Komfort und eine moderne Ausstattung bieten, schreibt die SBB.

In den Schlaf- und Vierer-Liegewagen gibt es für die Reisenden künftig fix montierte Betten. Im Schlafwagen Comfort Plus gebe es für die Gäste ausserdem eine eigene Dusche und Toilette sowie eine Sitzgelegenheit, so die SBB.