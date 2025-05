Per E-Mail teilen

Die Stimmberechtigten des Kantons Jura entscheiden am 18. Mai über eine Lockerung der Schuldenbremse in Folge des Anschlusses von Moutier am 1. Januar 2026.

Der Kantonswechsel wird neue Investitionen nach sich ziehen und zu Mindereinnahmen aus dem nationalen Finanzausgleich führen.

Die Änderung der Kantonsverfassung soll ermöglichen, dass die finanziellen Auswirkungen der Übernahme von Moutier bis 2031 von der Schuldenbremse ausgenommen werden.

Damit will der Kanton die Einbindung der Gemeinde absichern, ohne dass der Finanzhaushalt aus dem Ruder läuft, wie die Regierung in der Information für die Stimmberechtigten schreibt.

Legende: Die Lockerung der Schuldenbremse soll die finanzielle Belastung des Kantons, welche durch den Anschluss von Moutier ausgelöst wird, zum Teil lindern. Keystone/MONIKA FLUECKIGER

Konkret rechnet der Kanton mit Investitionen von rund zehn Millionen Franken in die Verwaltungsgebäude in Moutier, die er vom Kanton Bern übernehmen wird. Diese sollen in die kantonale Verwaltung integriert werden.

Für Kantonsregierung steht viel auf dem Spiel Box aufklappen Box zuklappen Der Kanton wird sich gemäss Angaben der Regierung über einen Zeitraum von sechs Jahren mit Mindereinnahmen aus dem nationalen Finanzausgleich (NFA) von insgesamt 65 Millionen Franken abfinden müssen. Grund dafür sei, dass die Ausgleichszahlungen auf Grundlage der Steuereinnahmen erst mit einer Verzögerung berechnet würden. Nach Angaben der Kantonsregierung steht mit der Abstimmungsvorlage viel auf dem Spiel. Ohne eine vorübergehende Lockerung der 2009 eingeführten verfassungsmässigen Schuldenbremse müsste der Kanton Sparmassnahmen ergreifen oder neue Einnahmen generieren, um dieses Instrument zur Begrenzung der Ausgaben einhalten zu können.

Im jurassischen Parlament ist die Verfassungsänderung, die zur Volksabstimmung kommt, im vergangenen Dezember mit 46 zu sieben Stimmen deutlich angenommen worden.