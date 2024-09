Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Moutier darf von Bern zum Kanton Jura wechseln: Laut einer Trendrechnung von SRF Bern nehmen die Stimmberechtigen im Kanton Bern das Moutier-Konkordat deutlich an, ebenso die Änderung der Kantonsverfassung.

Im Kanton Jura sieht es ebenfalls nach einem deutlichen Ja aus: Bereits sind über die Hälfte der Gemeinden ausgezählt, der Ja-Anteil zum Moutier-Konkordat beträgt über 70 Prozent. Für die Behörden ist damit der Jura-Konflikt offiziell beigelegt.

Für Behörden ist Jurakonflikt beigelegt

Das Vertragswerk regelt im Detail, wie das Städtchen Moutier von Bern zum Jura wechseln kann. Für die Behörden ist zudem klar: Mit dem Moutier-Konkordat ist die Jurafrage endgültig geklärt und der jahrzehntelange Jurakonflikt mit den Separatisten beigelegt.

Damit nicht genug: Der Vertrag regelt die wichtigsten Punkte im Zusammenhang mit dem Kantonswechsel von Moutier, zum Beispiel Finanzen, Verwaltung, Schule oder Feuerwehr. Zwei Jahre lang verhandelten die Behörden von Bern und Jura. «Eine Gemeinde von 7200 Einwohnenden von einem Kanton in den anderen zu transferieren, das ist nicht so einfach», sagt der frühere Berner Regierungsrat Mario Annoni.

Weniger Finanzausgleich für Bern

Es geht auch ums Geld: So muss der Kanton Bern dem Kanton Jura für Moutier in den nächsten sechs Jahren 76 Millionen Franken aus dem Finanzausgleich weitergeben. Der Kanton Jura zahlt dem Kanton Bern 4.4 Millionen Franken für Beteiligungen, etwa am ÖV-Unternehmen BLS.