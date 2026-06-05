Klares Ja zum Gebäudekauf für das Kantonsgericht Luzern

Kredit neues Kantonsgericht Kanton Luzern: Neuer Standort Kantonsgericht. Kauf Grundstück Würzenbachstrasse 8, Luzern JA 67.3% 112'083 Stimmen

NEIN 32.7% 54'499 Stimmen

Das Luzerner Kantonsgericht erhält einen neuen Standort.

Das Stimmvolk des Kantons Luzern heisst den Kredit von 18.5 Millionen Franken gut – mit einem Ja-Stimmen-Anteil von rund 67 Prozent.

Die Stimmbeteiligung beträgt 60.9 Prozent.

Das Kantonsgericht Luzern erhält einen neuen und grösseren Standort. Die Stimmberechtigten haben dem Kauf des früheren Gebäudes der Ausgleichskasse in der Stadt Luzern zugestimmt.

Alle Parteien unterstützten den Kredit in der Höhe von 18.5 Millionen Franken, dies trotz Kritik am hohen Kaufpreis. Deutlich mit 67.3 Prozent (112'083 zu 54'499 Stimmen) fiel auch der Entscheid der Stimmberechtigten aus.

Legende: Aktuell liegt der Hauptsitz des Luzerner Kantonsgerichts am Hirschengraben. Was mit diesem Gebäude nach dem Umzug passiert, ist noch nicht klar. Keystone/Urs Flüeler

Das Kantonsgericht ist derzeit in einem rund 125 Jahre alten Gebäude in der Luzerner Innenstadt und in weiteren Gebäuden untergebracht. Die Suche nach einem neuen Standort dauerte über 15 Jahre. Fündig wurde der Kanton schliesslich im Würzenbachquartier, am Stadtrand, in der Nähe des Verkehrshauses.

Im Gebäude auf der 3000 Quadratmeter grossen Liegenschaft ist heute die Ausgleichskasse Luzern untergebracht. Weil diese in den Neubau des Sozial­versicherungs­zentrums WAS nach Kriens zieht, wird der Standort frei.

Legende: Hierhin soll das Kantonsgericht: an die Würzenbachstrasse 8 am Rand der Stadt Luzern. Kanton Luzern

Der Umbau des Gebäudes in ein Gericht wird nach heutiger Schätzung weitere 27 Millionen Franken kosten. Das Bauprojekt soll bis 2030 vorliegen.