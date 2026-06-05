Kredit neues Kantonsgericht
Kanton Luzern: Neuer Standort Kantonsgericht. Kauf Grundstück Würzenbachstrasse 8, Luzern
-
JA
67.3%
112'083 Stimmen
-
NEIN
32.7%
54'499 Stimmen
- Das Luzerner Kantonsgericht erhält einen neuen Standort.
- Das Stimmvolk des Kantons Luzern heisst den Kredit von 18.5 Millionen Franken gut – mit einem Ja-Stimmen-Anteil von rund 67 Prozent.
- Die Stimmbeteiligung beträgt 60.9 Prozent.
Das Kantonsgericht Luzern erhält einen neuen und grösseren Standort. Die Stimmberechtigten haben dem Kauf des früheren Gebäudes der Ausgleichskasse in der Stadt Luzern zugestimmt.
Alle Parteien unterstützten den Kredit in der Höhe von 18.5 Millionen Franken, dies trotz Kritik am hohen Kaufpreis. Deutlich mit 67.3 Prozent (112'083 zu 54'499 Stimmen) fiel auch der Entscheid der Stimmberechtigten aus.
Das Kantonsgericht ist derzeit in einem rund 125 Jahre alten Gebäude in der Luzerner Innenstadt und in weiteren Gebäuden untergebracht. Die Suche nach einem neuen Standort dauerte über 15 Jahre. Fündig wurde der Kanton schliesslich im Würzenbachquartier, am Stadtrand, in der Nähe des Verkehrshauses.
Im Gebäude auf der 3000 Quadratmeter grossen Liegenschaft ist heute die Ausgleichskasse Luzern untergebracht. Weil diese in den Neubau des Sozialversicherungszentrums WAS nach Kriens zieht, wird der Standort frei.
Der Umbau des Gebäudes in ein Gericht wird nach heutiger Schätzung weitere 27 Millionen Franken kosten. Das Bauprojekt soll bis 2030 vorliegen.
Was ist geplant?
Das Kantonsgericht ist in Luzern die oberste gerichtliche Behörde. Es hat 24 Richterinnen und Richter, leitet die Gerichtsverwaltung und übt die Aufsicht über die anderen Gerichte aus.
Laut Kanton sollen künftig die insgesamt 135 Mitarbeitenden des Kantonsgerichts am neuen Standort arbeiten. Auch die Verhandlungen sollen dort stattfinden.
Die erstinstanzlichen Gerichte (Bezirksgerichte, Arbeitsgericht und Kriminalgericht) behalten ihre heutigen Standorte.
Abstimmungsdossier
News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 14. Juni 2026.