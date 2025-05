Per E-Mail teilen

Das Luzerner Stimmvolk macht dem Luzerner Kantonsspital für alle Standorte strikte Vorgaben zum Grundangebot.

Neu wird gesetzlich geregelt, dass die Spitäler eine medizinische Grund- und Notfallversorgung sicherstellen müssen.

Zur Abstimmung kam es, weil die GLP – unterstützt von Teilen der Mitte und FDP – das Referendum ergriffen hatte.

Spital-Grund- und Notfallversorgung Kanton Luzern: Änderung des Spitalgesetzes JA 51.7% 42'245 Stimmen

NEIN 48.3% 39'440 Stimmen

Die Stimmberechtigten haben sich damit für Sicherheit und weniger Flexibilität ausgesprochen. Allerdings war das Resultat knapp – 51.72 Prozent stimmten der Änderung des Spitalgesetzes zu.

Heute bietet das Luzerner Kantonsspital an seinen drei Standorten Luzern, Sursee und Wolhusen eine Grund- und Notfallversorgung an, zu der sie vom Kanton mittels Leistungsvereinbarung verpflichtet wurde. Um namentlich das Angebot in Wolhusen zu sichern, beschloss der Kantonsrat, dieses Minimalangebot im Spitalgesetz zu verankern.

Legende: Dem überarbeiteten Spitalgesetz geht ein Zwist rund um das neue Spital in Wolhusen voraus. Dessen Angebot blieb lange Zeit unklar. Es gab Befürchtungen, dass die Notfall- und Grundversorgung stark reduziert werden könnte. Keystone/Urs Flüeler

Hinter der Vorlage standen die Regierung sowie SP, Grüne, Mitte und SVP. Dagegen stellten sich GLP und FDP.