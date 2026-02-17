Die Strasse durchs Entlebuch führt durch schwieriges Gelände. Nun soll sie für 37.9 Millionen Franken saniert werden.

Darüber wird abgestimmt: Das Stimmvolk des Kantons Luzern entscheidet am 8. März über einen Sonderkredit in der Höhe von 37.9 Millionen Franken. Das Geld wird für ein Strassenbauprojekt zwischen Flühli und Schüpfheim benötigt. Die betroffene Kantonsstrasse ist 1916 in Betrieb genommen worden und führt durch die Lammschlucht. 1956 hat man die Strasse auf die heutigen Verhältnisse ausgebaut. Der Kanton bezeichnet sie als «zentrale Lebensader des Entlebuchs».

Legende: So sieht die Strasse heute aus. Nahezu jährlich ist sie von grösseren Steinschlägen oder Sturmschäden betroffen. IG Horn

Darum brauchts die Sanierung: Die Strasse führt durch topografisch und geologisch schwieriges Gelände. Mittlerweile ist sie in einem schlechten Zustand und genügt den aktuellen Anforderungen laut dem Kanton «nur noch unzureichend». Aufgrund der engen Platzverhältnisse ist beispielsweise das Kreuzen zweier Postautos nur erschwert möglich. Darum hat der Kanton entschieden, die Strasse in drei Etappen zu sanieren und damit die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

So sieht die Kantonsstrasse nach der Sanierung aus

Legende: Visualisierung des Abschnitts von Under Lammberg bis Under Tendli. Atelier Brunecky Zürich

Legende: Mit dem Ausbau soll die Strasse zeitgemäss dimensioniert und weniger kurvig geführt werden. Atelier Brunecky Zürich

Legende: Zugleich soll der Schutz vor Naturgefahren verbessert werden. Atelier Brunecky Zürich

Das ist geplant: In der jetzigen Abstimmung geht es um den Abschnitt zwischen Under Lammberg und Under Tendli. Der Kanton will die Strasse in diesem Bereich durchgehend auf eine Fahrbahnbreite von 6.5 Metern ausbauen. Die Arbeiten sollen im Herbst 2026 starten. Die Bauzeit beträgt rund vier Jahre.

So sehen die drei Etappen aus: Bereits saniert ist die Kantonsstrasse im Bereich zwischen Chlusboden und Under Lammberg. Nach rund drei Jahren Bauzeit ist dieser Abschnitt im Oktober 2025 eröffnet worden. Für die erste Etappe haben die Stimmberechtigten 2021 einen Kredit von 26.1 Millionen Franken gesprochen. Der Ja-Stimmen-Anteil betrug 82.7 Prozent. Die zweite Etappe umfasst den jetzigen Abstimmungskredit. Die dritte und letzte Etappe umfasst die Strecke von Under Tendli bis Hinder Lamm. Der Kanton rechnet mit Kosten von 13 Millionen Franken.

Wann brauchts eine kantonale Abstimmung? Box aufklappen Box zuklappen Im Kanton Luzern braucht es für Projekte mit Kosten über 25 Millionen Franken eine Volksabstimmung.

Das ist die Krux: Aufgrund des steilen Geländes und der engen Gegebenheiten innerhalb der Lammschlucht gibt es während der Bauzeit längere Vollsperrungen. Um die Verbindung zwischen Schüpfheim und Flühli trotzdem zu gewährleisten, ist eine Umfahrung der Lammschlucht über die alte Flühlistrasse vorgesehen. Somit ist auch die Erreichbarkeit des Tourismusgebietes Sörenberg auf Flühler Gemeindeboden durchgängig sichergestellt.

Die Lammschlucht in historischen Bildern

Legende: Das Bild zeigt den Zustand der Strasse im Jahr 1925. ETH Bibliothek Zürich Bildarchiv

Legende: Die Lammschlucht auf einer alten Postkarte. zvg

So steht die Politik dazu: Das Geschäft ist unbestritten. Das Luzerner Kantonsparlament hat dem Sonderkredit mit 115 zu null Stimmen bei einer Enthaltung zugestimmt. Die politischen Parteien SVP, FDP, Mitte, GLP, Grüne und SP haben allesamt die Ja-Parole gefasst.