Die Strasse durchs Entlebuch führt durch schwieriges Gelände. Nun soll sie für 37.9 Millionen Franken saniert werden.

Strasse nach Sörenberg soll für Millionen weiter ausgebaut werden

Das Stimmvolk des Kantons Luzern entscheidet am 8. März über einen Sonderkredit in der Höhe von 37.9 Millionen Franken. Das Geld wird für ein Strassenbauprojekt zwischen Flühli und Schüpfheim benötigt. Die betroffene Kantonsstrasse führt durch die Lammschlucht nach Sörenberg.

Legende: So sieht die Strasse heute aus. Nahezu jährlich ist sie von grösseren Steinschlägen oder Sturmschäden betroffen. IG Horn

Die Strasse führt durch topografisch und geologisch schwieriges Gelände. Sie ist in einem schlechten Zustand. Aufgrund der engen Platzverhältnisse ist beispielsweise das Kreuzen zweier Postautos nur erschwert möglich. Darum hat der Kanton entschieden, die Strasse in drei Etappen zu sanieren und damit die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Bereits saniert ist die Kantonsstrasse im Bereich zwischen Chlusboden und Under Lammberg.

In der jetzigen Abstimmung geht es um den Abschnitt von Under Lammberg bis Under Tendli. Der Kanton will dort die Strasse auf 6.5 Meter verbreitern. Die Arbeiten sollen im Herbst 2026 starten.

So sieht die Kantonsstrasse nach der Sanierung aus

Legende: Visualisierung des Abschnitts von Under Lammberg bis Under Tendli. Atelier Brunecky Zürich

Legende: Mit dem Ausbau soll die Strasse zeitgemäss dimensioniert und weniger kurvig geführt werden. Atelier Brunecky Zürich

Legende: Zugleich soll der Schutz vor Naturgefahren verbessert werden. Atelier Brunecky Zürich

Das Luzerner Kantonsparlament hat dem Sonderkredit zugestimmt. Die politischen Parteien haben allesamt die Ja-Parole gefasst.