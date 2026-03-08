 Zum Inhalt springen

Abstimmung Kanton Luzern Strasse nach Sörenberg soll für Millionen weiter ausgebaut werden

Die Strasse durchs Entlebuch führt durch schwieriges Gelände. Nun soll sie für 37.9 Millionen Franken saniert werden.

08.03.2026, 07:21

Das Stimmvolk des Kantons Luzern entscheidet am 8. März über einen Sonderkredit in der Höhe von 37.9 Millionen Franken. Das Geld wird für ein Strassenbauprojekt zwischen Flühli und Schüpfheim benötigt. Die betroffene Kantonsstrasse führt durch die Lammschlucht nach Sörenberg.

Strasse in Berglandschaft mit Absperrungen und Kran im Hintergrund.
Legende: So sieht die Strasse heute aus. Nahezu jährlich ist sie von grösseren Steinschlägen oder Sturmschäden betroffen. IG Horn

Die Strasse führt durch topografisch und geologisch schwieriges Gelände. Sie ist in einem schlechten Zustand. Aufgrund der engen Platzverhältnisse ist beispielsweise das Kreuzen zweier Postautos nur erschwert möglich. Darum hat der Kanton entschieden, die Strasse in drei Etappen zu sanieren und damit die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Bereits saniert ist die Kantonsstrasse im Bereich zwischen Chlusboden und Under Lammberg.

In der jetzigen Abstimmung geht es um den Abschnitt von Under Lammberg bis Under Tendli. Der Kanton will dort die Strasse auf 6.5 Meter verbreitern. Die Arbeiten sollen im Herbst 2026 starten.

So sieht die Kantonsstrasse nach der Sanierung aus

  • Bild 1 von 3. Visualisierung des Abschnitts von Under Lammberg bis Under Tendli. Bildquelle: Atelier Brunecky Zürich.
    Luftaufnahme einer Strasse durch herbstlichen Wald in bergiger Landschaft.
  • Bild 2 von 3. Mit dem Ausbau soll die Strasse zeitgemäss dimensioniert und weniger kurvig geführt werden. Bildquelle: Atelier Brunecky Zürich.
    Luftaufnahme einer Strasse durch herbstlichen Wald.
  • Bild 3 von 3. Zugleich soll der Schutz vor Naturgefahren verbessert werden. Bildquelle: Atelier Brunecky Zürich.
    Strasse durch herbstlichen Wald mit Felsen.
Das Luzerner Kantonsparlament hat dem Sonderkredit zugestimmt. Die politischen Parteien haben allesamt die Ja-Parole gefasst.

Abstimmungsdossier

News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 8. März 2026.

Regionaljournal Zentralschweiz, 8.3.2026, 12:10 Uhr ; 

