Abstimmung Kanton Luzern Deutliches Ja: Strasse nach Sörenberg kann ausgebaut werden

Über 80 Prozent der Luzerner Stimmbevölkerung stimmen dem Kredit von 38 Millionen Franken für den Ausbau der Strasse zu.

08.03.2026, 07:21

  • Im Kanton Luzern kann die Strasse durch die sogenannte Lammschlucht für 37.9 Millionen Franken ausgebaut werden.
  • Die Luzerner Stimmbevölkerung heisst den entsprechenden Sonderkredit mit knapp 83 Prozent Ja-Stimmen gut.

Ausbau Kantonsstrasse

Kanton Luzern: Ausbau Kantonsstrasse Lammschlucht Entlebuch

  • JA

    82.8%

    126'364 Stimmen

  • NEIN

    17.2%

    26'203 Stimmen

Die Abstimmung war nötig, weil in Luzern Projekte, deren Kosten 25 Millionen Franken übersteigen, die Zustimmung der Bevölkerung brauchen.

Strasse in Berglandschaft mit Absperrungen und Kran im Hintergrund.
Legende: So sieht die Strasse heute aus. Nahezu jährlich ist sie von grösseren Steinschlägen oder Sturmschäden betroffen. IG Horn

Die Strasse durch die Lammschlucht zwischen Flühli und Schüpfheim führt durch topografisch und geologisch schwieriges Gelände. Ausserdem ist sie in einem schlechten Zustand. Wegen der engen Strasse ist beispielsweise das Kreuzen zweier Postautos nur erschwert möglich.

Für die zweite Etappe zwischen Under Lammberg bis Under Tendli hat die Stimmbevölkerung am Sonntag nun grünes Licht gegeben. Die dritte und letzte Etappe umfasst die Strecke von Under Tendli bis Hinder Lamm. Der Kanton rechnet für diese mit Kosten von 13 Millionen Franken.

So sieht die Kantonsstrasse nach der Sanierung aus

  • Bild 1 von 3. Visualisierung des Abschnitts von Under Lammberg bis Under Tendli. Bildquelle: Atelier Brunecky Zürich.
    Luftaufnahme einer Strasse durch herbstlichen Wald in bergiger Landschaft.
  • Bild 2 von 3. Mit dem Ausbau soll die Strasse zeitgemäss dimensioniert und weniger kurvig geführt werden. Bildquelle: Atelier Brunecky Zürich.
    Luftaufnahme einer Strasse durch herbstlichen Wald.
  • Bild 3 von 3. Zugleich soll der Schutz vor Naturgefahren verbessert werden. Bildquelle: Atelier Brunecky Zürich.
    Strasse durch herbstlichen Wald mit Felsen.
Die Arbeiten für die zweite Etappe sollen noch diesen Herbst starten. Die Bauzeit beträgt etwa vier Jahre. Wegen des steilen Geländes und der engen Verhältnisse wird es während der Bauarbeiten längere Vollsperrungen geben. Während diesen soll die Lammschlucht über die alte Flühlistrasse umfahren werden.

In der Politik war das Geschäft unbestritten. Alle Parteien von links bis rechts haben die Ja-Parole gefasst. Das Luzerner Kantonsparlament hat dem Sonderkredit mit 115 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung zugestimmt.

Grafik
Legende: SRF

News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 8. März 2026.

Regionaljournal Zentralschweiz, 8.3.2026, 14:03 Uhr ; 

