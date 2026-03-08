Über 80 Prozent der Luzerner Stimmbevölkerung stimmen dem Kredit von 38 Millionen Franken für den Ausbau der Strasse zu.

Deutliches Ja: Strasse nach Sörenberg kann ausgebaut werden

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Im Kanton Luzern kann die Strasse durch die sogenannte Lammschlucht für 37.9 Millionen Franken ausgebaut werden.

Die Luzerner Stimmbevölkerung heisst den entsprechenden Sonderkredit mit knapp 83 Prozent Ja-Stimmen gut.

Ausbau Kantonsstrasse Kanton Luzern: Ausbau Kantonsstrasse Lammschlucht Entlebuch JA 82.8% 126'364 Stimmen

NEIN 17.2% 26'203 Stimmen

Die Abstimmung war nötig, weil in Luzern Projekte, deren Kosten 25 Millionen Franken übersteigen, die Zustimmung der Bevölkerung brauchen.

Legende: So sieht die Strasse heute aus. Nahezu jährlich ist sie von grösseren Steinschlägen oder Sturmschäden betroffen. IG Horn

Die Strasse durch die Lammschlucht zwischen Flühli und Schüpfheim führt durch topografisch und geologisch schwieriges Gelände. Ausserdem ist sie in einem schlechten Zustand. Wegen der engen Strasse ist beispielsweise das Kreuzen zweier Postautos nur erschwert möglich.

Für die zweite Etappe zwischen Under Lammberg bis Under Tendli hat die Stimmbevölkerung am Sonntag nun grünes Licht gegeben. Die dritte und letzte Etappe umfasst die Strecke von Under Tendli bis Hinder Lamm. Der Kanton rechnet für diese mit Kosten von 13 Millionen Franken.

So sieht die Kantonsstrasse nach der Sanierung aus

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Visualisierung des Abschnitts von Under Lammberg bis Under Tendli. Bildquelle: Atelier Brunecky Zürich. 1 / 3 Legende: Visualisierung des Abschnitts von Under Lammberg bis Under Tendli. Atelier Brunecky Zürich

Bild 2 von 3. Mit dem Ausbau soll die Strasse zeitgemäss dimensioniert und weniger kurvig geführt werden. Bildquelle: Atelier Brunecky Zürich. 2 / 3 Legende: Mit dem Ausbau soll die Strasse zeitgemäss dimensioniert und weniger kurvig geführt werden. Atelier Brunecky Zürich

Bild 3 von 3. Zugleich soll der Schutz vor Naturgefahren verbessert werden. Bildquelle: Atelier Brunecky Zürich. 3 / 3 Legende: Zugleich soll der Schutz vor Naturgefahren verbessert werden. Atelier Brunecky Zürich Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Arbeiten für die zweite Etappe sollen noch diesen Herbst starten. Die Bauzeit beträgt etwa vier Jahre. Wegen des steilen Geländes und der engen Verhältnisse wird es während der Bauarbeiten längere Vollsperrungen geben. Während diesen soll die Lammschlucht über die alte Flühlistrasse umfahren werden.

In der Politik war das Geschäft unbestritten. Alle Parteien von links bis rechts haben die Ja-Parole gefasst. Das Luzerner Kantonsparlament hat dem Sonderkredit mit 115 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung zugestimmt.