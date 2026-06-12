- Das Nidwaldner Stimmvolk entscheidet an der Urne, wie viel Steuern Gutverdienende zahlen sollen.
- Das Kantonsparlament, der Landrat, hat letztes Jahr eine Steuersenkung bei den hohen Einkommen beschlossen.
- Dagegen hat ein Komitee unter der Führung der Grünen das Referendum ergriffen.
Nidwalden gehört zu den Kantonen mit den landesweit niedrigsten Einkommenssteuern. Nun soll es noch weiter hinuntergehen: 2025 sagte der Landrat Ja zu einer Steuergesetzrevision.
Die meisten Änderungen – darunter höhere Kinderabzüge – waren unbestritten. Zu diskutieren gab allerdings die Steuersenkung bei den hohen Einkommen. Die Fraktion der Grünen/SP sprach sich dagegen aus und sammelte Unterschriften für ein Referendum.
Zwei Varianten auf dem Abstimmungszettel
Nun kommen zwei Varianten zur Abstimmung: die Version des Parlaments und ein Gegenvorschlag des Referendumskomitees. Die ursprünglich geplante Revision würde zu einem Steuerausfall von 4.1 Millionen Franken führen. Mit dem Gegenvorschlag läge der Steuerausfall bei rund 2.9 Millionen.
Letzterer wird von den Grünen, der SP und der GLP unterstützt. Mitte, FDP und SVP sind für die ursprüngliche Vorlage.
Weitere Vorlage: die neue Dreifachsporthalle
Die beiden Turnhallen an der Mittelschule Nidwalden (Kollegi Stans) kommen baulich und energetisch an ihr Lebensende; Alterserscheinungen und Schäden verursachen einen steigenden Unterhaltsaufwand. Ausserdem benötigen die Schule und die Sportvereine mehr Platz, besonders im Winter.
Der Kanton will darum für 26 Millionen Franken eine neue Dreifachturnhalle bauen, die sich ins gemäss Bundesinventar schützenswerte Ortsbild einbettet.
Das Kantonsparlament hat den Baukredit im Oktober 2025 genehmigt. Der Baustart wäre für die zweite Jahreshälfte 2027 vorgesehen. Läuft alles nach Plan, kann die neue Halle Ende 2029 bezogen werden. Regierung und Landrat empfehlen ein Ja.
Abstimmungsdossier
News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 14. Juni 2026.