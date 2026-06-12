Eine kantonale Volksinitiative der SP verlangt, dass der Kanton Schwyz die Prämienverbilligung bei den Krankenkassenprämien erhöht.

Gemäss Zwischenresultat hat die Initiative einen schweren Stand – der Nein-Stimmen-Anteil beträgt aktuell knapp 59 Prozent.

27 von 30 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.

Die Stimmbeteiligung liegt bei 62.56 Prozent.

Konkret fordert die SP, dass der Kanton Schwyz die Gelder für die Prämienverbilligung um 17 Millionen Franken erhöht. Im Jahr 2025 zahlte der Kanton laut der Regierung 94 Millionen Franken aus. 66 Millionen stammten vom Bund – der Kanton zahlte 28 Millionen Franken.

Die Prämienverbilligung soll auf mindestens den durchschnittlichen Pro-Kopf-Beitrag aller Kantone steigen – Ziel sei eine Entlastung des Mittelstands.

Legende: Derzeit profitieren im Kanton Schwyz rund 25 Prozent der Bevölkerung von einer Verbilligung der Krankenkassenprämien. Keystone/Christian Beutler

Der Kantonsrat wie auch die Regierung des Kantons Schwyz haben sich gegen die Initiative ausgesprochen. SVP, FDP, Mitte und GLP lehnten sie ab, nur SP und Grüne stimmten zu.