Der Kanton Thurgau stimmt über sein 30-jähriges Ruhetagsgesetz ab. Es geht um das Verbot nichtreligiöser Veranstaltungen an Feiertagen.

Veranstaltungen nichtreligiöser Art sind im Thurgau an den fünf hohen Feiertagen grundsätzlich verboten. Die parlamentarische Initiative «Anpassung Ruhetagsgesetz» – breit abgestützt von links bis rechts – fordert eine Lockerung des 30 Jahre alten Gesetzes.

Ein Trend ist nach 72 von 80 ausgezählten Gemeinden nicht auszumachen: 50.4 Prozent sagen Ja, 49.6 Prozent Nein. Noch fehlen allerdings grössere Gemeinden wie Frauenfeld oder Kreuzlingen.

Der Regierungsrat begrüsste dieses Anliegen und nahm die Initiative zum Anlass, das Ruhetagsgesetz einer Totalrevision zu unterziehen. Ende letzten Jahres befürwortete daraufhin der Grosse Rat das totalrevidierte Ruhetagsgesetz mehrheitlich: 68 zu 43 Stimmen bei zwei Enthaltungen.

Legende: Tanzen an hohen Feiertagen? Im Thurgau vielleicht bald möglich. Keystone/Valentin Flauraud

Das Verbot von nichtreligiösen Veranstaltungen am Karfreitag, Ostersonntag, Pfingstsonntag, Bettag und Weihnachtstag soll gelockert werden, indem kulturelle und sportliche Veranstaltungen erlaubt werden, sofern sie in Innenräumen stattfinden und nicht mehr als 500 Personen teilnehmen.

Für den Vollzug sind die Gemeinden zuständig. Sie erhalten daher die Kompetenz einzugreifen, wenn die Befürchtung besteht, dass dadurch der hohe Feiertag gestört wird.