Für die Bodensee-Arena in Kreuzlingen TG geht es ans Eingemachte: Sagt das Stimmvolk Ja zu einem Kredit über 26 Millionen Franken, wird die Eissporthalle renoviert. Bei einem Nein wird sie abgebrochen. Die Bodensee-Arena ist die grösste Event- und Sporthalle des Kantons Thurgau.

1978 wurde die Bodensee-Arena eröffnet und bot Platz für 4300 Zuschauerinnen und Zuschauern bei Eishockeyspielen. Bei Events wie Konzerten konnten es bis zu 6000 sein. Heute dürfen ohne spezielle Genehmigung nicht mehr als 300 Personen in die Halle.

Legende: Steht die Bodensee-Arena vor dem Aus? zvg

Die Arena braucht dringend eine technische und energetische Modernisierung. Ausserdem soll aus dem Aussenfeld, das heute kein Dach hat, eine kleine Eishalle neben der grossen Halle werden. Künftig soll die Bodensee-Arena auch wieder vermehrt für Konzerte, Tagungen oder Partys genutzt werden.

Opposition gegen den Sanierungskredit gibt es nicht. Die Ortsparteien stehen hinter der Sanierung. Zu reden gaben einzig die wiederkehrenden Kosten, die sich auf rund 1.5 Millionen Franken pro Jahr verdoppeln.