Aadorf

Ein Ausbau der Schule für 35 Millionen Franken kommt zur Abstimmung.

Amriswil

Die Stimmbevölkerung entscheidet über ein Kreditbegehren der Stadt. Es geht um 2.65 Millionen Franken für die Sanierung von 52 Alterswohnungen.

Arbon

Ein neues Sekundarschulhaus für fast 63 Millionen Franken? Darüber stimmt Arbon ab. Die neue Schule soll im Südwesten Arbons das Zentrum Reben 4 in der Altstadt ersetzen. Dieses geht an die Primarschulgemeinde über. Geplant ist ein viergeschossiges Schulhaus mit 22 Regelklassenzimmern, elf Gruppenräumen, diversen Fachunterrichtsräumen, einer Aula und einer Einstellhalle. Die Investition ist laut Angaben der Schulbehörde ohne Steuerfusserhöhung möglich.

Basadingen/Diessenhofen/Schlatt

Die Katholischen Kirchgemeinden Diessenhofen, Basadingen und Paradies (Schlatt) wollen fusionieren.

Bottighofen

Für ein Projekt von insgesamt etwa 15 Millionen Franken wäre eine Steuererhöhung von rund sieben bis neun Prozentpunkten nötig. Das Dorfzentrum soll saniert werden, zusätzlich soll ein neuer Kindergarten und Hort gebaut werden. Total stimmt die Bevölkerung Bottighofens über vier Vorlagen ab.

Herdern

Die Gemeinde Herdern kauft für 2.1 Millionen Franken ein altes Bankgebäude. 329 legten ein Ja in die Urne, 164 ein Nein. Dies entspricht in etwa einer Zustimmung von knapp zwei Dritteln. Wofür die Gemeinde das neu erworbene Gebäude genutzt werden soll, ist noch unklar.

Kreuzlingen

Die Bodensee-Arena soll für 26.1 Millionen Franken saniert werden. Mehr dazu hier.

Märstetten

Die Stimmbevölkerung von Märstetten sagt Nein dazu, Fusionsverhandlungen der Gemeinde mit der Stadt Weinfelden aufzunehmen. Bei einer Stimmbeteiligung von 56 Prozent gibt es 596 Nein- und 506 Ja-Stimmen.

Romanshorn

Die Stadt Romanshorn sagt Ja zu einem Kredit über rund 20 Millionen Franken für den Neubau eines Stadthauses – mit 61 zu 39 Prozent Stimmen. Die Stimmbeteiligung liegt bei knapp 53 Prozent. Seit mittlerweile 35 Jahren sucht die Stadt einen Ersatz für das baufällige und zu kleine Gemeindehaus. Das fixfertige Projekt «Ahoi!» steht nun in der Pipeline. Ursprünglich wollte sich die Stadt ins historische Postgebäude einmieten, die Stimmbevölkerung lehnte aus Kostengründen ab.

Sommeri

Weil Gemeinderat Martin Roth aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat, wurde eine Ersatzwahl für den vakanten Sitz nötig. Zwei Frauen und ein Mann traten an: Daniela Höhn, Célina Wagner und Roland Zürcher (alle parteilos). Gewählt wurde mit 149 Stimmen Roland Zürcher. Célina Wagner erhielt 62 Stimmen und Daniela Höhn 31 Stimmen. Das absolute Mehr lag bei 123.

Uttwil

Die Gemeinde will für rund 12.5 Millionen ein neues Mehrzweckgebäude bauen. Am 28. September befinden die Stimmberechtigten über einen Planungskredit von 1.13 Millionen Franken. Die Kosten geben zu reden: Eine Petition fordert einen Marschhalt.

Wigoltingen

Das Vize-Gemeindepräsidium muss neu gewählt werden. Zudem stimmt die Volksschulgemeinde über einen nötigen Grundstückabtausch im Wert von 1.2 Millionen Franken ab, um einen Kindergarten-Neubau zu ermöglichen.