Die E-ID sei sicher und einfach anzuwenden und ihr Gebrauch freiwillig und kostenlos: Mit diesen Argumenten wirbt der Bundesrat für ein Ja zum E-ID-Gesetz am 28. September.

Der zuständige Justizminister Beat Jans hat vor den Medien in Bern die Argumente präsentiert.

Das Bedürfnis nach einem sicheren elektronischen Identitätsnachweis – etwa, um online etwas zu bestellen – steige, so das Justiz- und Polizeidepartement (EJPD).

Abgestimmt wird am 28. September, weil mehrere Komitees das von den Räten verabschiedete Gesetz mit dem Referendum bekämpfen.

So soll die neue E-ID funktionieren Box aufklappen Box zuklappen Legende: KEYSTONE/Gaetan Bally Die E-ID ist kostenlos und ihre Nutzung freiwillig. Der elektronische Ausweis wird mit dem Smartphone verknüpft. Wer sein Handy verliert oder wechselt, muss eine neue E-ID beantragen, denn sie kann nicht kopiert werden. Vorgesehen ist eine minimale Datenbekanntgabe. Kauft also jemand beispielsweise im Internet Alkohol, wird nur bekannt gegeben, ob die betreffende Person das nötige Mindestalter hat.

Die vom Staat angebotene E-ID stärke die digitale Souveränität und fördere den Innovationsstandort Schweiz. Bundesrat und Parlament seien der Ansicht, dass die E-ID die Geschäfte mit Behörden und Unternehmen im Internet sicher, einfach und effizient mache.

Die E-ID funktioniert wie eine digitale Identitätskarte; die technische Infrastruktur stellt der Staat zur Verfügung. Das garantiert laut EJPD den Schutz der Privatsphäre und einen selbstbestimmten Umgang mit Personendaten.

So argumentieren die Gegnerinnen und Gegner

Bekämpft wird die Vorlage zum einen vom Komitee «E-ID-Gesetz Nein». Getragen wird es von der von früheren Mitgliedern der Piratenpartei gegründeten Gruppe «Digitale Integrität Schweiz», der Jungen SVP, der EDU sowie der Organisation «Freunde der Verfassung».

Unterschriften gegen das E-ID-Gesetz gesammelt haben auch weitere Organisationen, darunter «Mass-Voll» sowie die Piratenpartei. Diese führen eigene Nein-Kampagnen.

Das Gesetz schaffe die Grundlage für die kommerzielle Nutzung von Schweizer Passdaten durch grosse Tech-Konzerne und andere Unternehmen, argumentiert das Komitee. Es sei damit ein Steilpass für die Überwachungsökonomie: Firmen könnten von ihren Kundinnen und Kunden einen E-Ausweis verlangen und damit staatlich verifizierte Personendaten sammeln.