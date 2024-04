Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider bestreitet nicht, dass etwas gegen die steigenden Krankenkassenprämien getan werden muss. Doch die Prämien-Entlastungs-Initiative der SP, wonach künftig niemand mehr als einen Zehntel des Einkommens für Prämien brauchen soll, packe das Problem nicht an der Wurzel.

«Die Initiative bekämpft lediglich die Symptome der steigenden Gesundheitskosten und enthält keinen direkten Anreiz, die Kosten zu senken. Sie birgt sogar das Risiko, dass das Kostenbewusstsein abnimmt», erklärte die Gesundheitsministerin.

Nach ihren Worten könnten nämlich die Kantone den Anreiz verlieren, die Gesundheitskosten zu senken, weil gemäss Initiative der Bund den Hauptteil der Prämienverbilligungen übernehmen müsste. Die Versicherten wiederum wechselten bei stärkerer Entlastung möglicherweise weniger oft in ein günstigeres Kassenmodell.

Gleichzeitig warnt der Bundesrat vor den Kosten der Initiative. Das Bundesamt für Gesundheit schätzt die jährlichen Mehrkosten für Bund und Kantone auf jährlich dreieinhalb für fünf Milliarden Franken. «Die Bundesfinanzen sind bereits stark unter Druck. Ein Ja zur Initiative würde Kürzungen in anderen Bereichen zur Folge haben», so Baume-Schneider.

Entsprechend empfiehlt der Bundesrat ein Nein zur SP-Initiative zugunsten des Gegenvorschlags. Dieser verlangt von den Kantonen, dass sie künftig einen Mindestbeitrag für Prämienverbilligungen ausgeben müssen, gekoppelt an die jeweiligen kantonalen Gesundheitskosten. Heute bestimmen die Kantone den Betrag selber.

Diesem Gegenvorschlag können die Initianten nichts abgewinnen. Er löse kein einziges Problem, sei in Tropfen auf den heissen Stein und nehme die Probleme der Menschen nicht ernst, kritisiert SP-Co-Präsident Cédric Wermuth. «Wir brauchen jetzt die Deckelung bei zehn Prozent.»