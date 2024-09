Im Kanton Bern kommt es in mehreren Gemeinden zu Abstimmungen und Wahlen. Wichtige Entscheide in alphabetischer Reihenfolge.

Belp

Belp wählt einen neuen Gemeinderat. Beim Gemeindepräsidium kommt es zur Kampfwahl: Die SP und die Mitte wollen das Amt von der SVP übernehmen. Für den zurücktretenden Benjamin Marti hat die Partei keinen Kandidaten gefunden.

Frutigen

Thomas Gyseler (Liberales Frutigen) ist neuer Gemeinderatspräsident von Frutigen. Er setzte sich mit 71 Prozent der Stimmen in einer Ersatzwahl gegen seinen Kontrahenten Hans Germann (SVP) durch.

Langnau

Die Gemeinde Langnau kann die Pläne für ein Hochwasserschutzprojekt entlang der Ilfis konkretisieren. 71.2 Prozent der Stimmberechtigten haben dem Kredit von knapp zwei Millionen Franken zugestimmt.

Meikirch

Am Dorfrand von Meikirch entsteht keine neue Überbauung: Die Stimmbevölkerung lehnt die Überbauung Kirchmatt mit 59 Prozent ab.

Ostermundigen

In Ostermundigen werden am Sonntag der Gemeinderat und das Gemeindeparlament gewählt. Klar ist bereits jetzt: Thomas Iten (parteilos) bleibt Gemeindepräsident. Er ist in stiller Wahl gewählt.

Thun

Thunerinnen und Thuner sagen mit 87.6 Prozent deutlich Ja zum neuen Standort für Schutz und Rettung. Die Stadt Thun kann nun den Boden im Westquartier für 6 Millionen Franken kaufen.

Wichtrach

81.5 Prozent der Stimmenden sagen Ja zum Verpflichtungskredit für den Ersatzbau des Kindergartens Niesenstrasse in der Höhe von knapp 1.7 Millionen Franken. 65.6 Prozent befürworten auch einen Rahmenkredit von 3.5 Millionen Franken für die privaten Abwasseranlagen.