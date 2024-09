Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Geht es bei dieser Initiative tatsächlich um Uferschutz oder doch eher um Hochhausverhinderung entlang der Ufer? Die Meinungen darüber sind gespalten. Klar ist: Die Abstimmung wird spannend – gerade, weil sich die Interessensfelder überlappen.

Audio Archiv: Beim Uferschutz geht es vor allem auch um Hochhäuser 03:51 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 28.08.2024. Bild: Keystone / Gaetan Bally abspielen. Laufzeit 3 Minuten 51 Sekunden.

So verlangt die Initiative, dass nah an den Ufern des Zürichsees und der Limmat keine neuen Bauten erlaubt sind, die höher als 25 Meter sind. So soll es um die Gewässer genug Platz und Licht für Flora und Fauna haben. Ausserdem wollen die Initianten, dass die Ufer weiterhin als Naherholungsgebiet für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben.

Der Zürcher Stadtregierung war mitunter der Fokus auf See- und Limmatufer zu eng, also arbeitete sie einen Gegenvorschlag aus. Während linke Parteien den Gegenvorschlag unterstützen und die Grünen zusätzlich auch die Initiative, lehnen die Bürgerlichen beides ab.

Gleich über sieben weitere Vorlagen wird heute in der Stadt Zürich entschieden. In den Vorlagen geht es unter anderem um die Abscheidung von CO2 auf dem Areal Werdhölzli und um Schulanlagen.