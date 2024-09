Die Stimmzählerinnen und Stimmzähler haben in der Stadt Zürich heute viel Arbeit: Es wurde gleich über acht Vorlagen abgestimmt. Dabei geht es unter anderem um neue Schulanlagen, einen Millionenkredit für erneuerbare Energien sowie um mehr Grünraum und Platz für Velofahrerinnen.

Umstrittener Uferschutz

Am meisten zu reden gab im Vorfeld die «Uferschutz»-Initiative. Sie will entlang der Limmat und am See Hochhäuser verbieten, die höher als 25 Metern sind. Das Ziel: Wichtige Lebens- und Erholungsräume für Mensch und Tier sollen geschützt werden.

Audio Archiv: Beim Uferschutz geht es vor allem auch um Hochhäuser 03:51 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 28.08.2024.

Der Zürcher Stadtregierung war der Fokus auf See- und Limmatufer zu eng, also arbeitete sie einen Gegenvorschlag aus. Die Ufer sämtlicher Gewässer sollen geschützt werden. Ein Verbot von Hochhäusern sieht der Gegenvorschlag nicht vor.

Linke Parteien unterstützen den Gegenvorschlag, die Grünen sind zusätzlich auch für die Initiative. Die Bürgerlichen lehnen beides ab: die Ufer von Zürcher Gewässern seien schon heute genügend geschützt. Deshalb seien Initiative und Gegenvorschlag überflüssig.