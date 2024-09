Die Stimmzählerinnen und Stimmzähler haben in der Stadt Zürich heute viel Arbeit: Gleich über acht Vorlagen wurde abgestimmt.

Im Vorfeld am meisten zu reden gab die «Uferschutz»-Initiative. Ein erster ausgezählter Wahlkreis der Stadt lehnt die Vorlage ab. Diese will entlang der Limmat und am See Hochhäuser verbieten, die höher als 25 Metern sind. Wichtige Lebens- und Erholungsräume für Mensch und Tier sollen geschützt werden.

Audio Archiv: Beim Uferschutz geht es vor allem auch um Hochhäuser 03:51 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 28.08.2024. Bild: Keystone / Gaetan Bally abspielen. Laufzeit 3 Minuten 51 Sekunden.

Der Zürcher Stadtregierung war der Fokus auf See- und Limmatufer zu eng, also arbeitete sie einen Gegenvorschlag aus. Diesen nehmen die Stimmberechtigten im ersten ausgezählten Wahlkreis an. Der Gegenvorschlag will die Ufer sämtlicher Gewässer besser schützen. Ein Verbot von Hochhäusern ist nicht vorgesehen.

Mehr Bäume, weniger Strassen

Zwei andere Vorlagen sollen die Stadt Zürich grüner und attraktiver für Fussgänger und Velofahrerinnen machen. Einerseits geht es um den Gegenvorschlag zur «Gute-Luft-Initiative». Die Stadt soll 145'000 Quadratmeter Strasse in Grünraum und Flächen für Bäume umwandeln. Dies entspricht neunmal dem Sechseläutenplatz. In vier bisher ausgezählten Wahlkreisen stösst dieses Anliegen auf Anklang.

Legende: Mehr Bäume und mehr Raum für Velofahrer: Dieses Anliegen findet in Zürich Anklang. KEYSTONE/Ennio Leanza

Auch der Gegenvorschlag zur «Zukunfts-Initiative» wird in vier ausgezählten Wahlkreisen angenommen. Die Idee: Rund 460'000 Quadratmeter Strassen sollen weichen – für den öffentlichen Verkehr, Fussgänger und Velofahrerinnen. Der Zeithorizont beträgt zehn Jahre.

Andere Vorlagen sehen unter anderem neue Schulanlagen oder einen Millionenkredit für erneuerbare Energien vor. Hier gibt es bisher noch keine Resultate.