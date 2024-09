Die Schweizer Stimmberechtigten haben über zwei nationale Vorlagen entschieden. Hier finden Sie die Ergebnisse nach Gemeinden.

Nein zur Reform der beruflichen Vorsorge

Die jahrelangen Reformarbeiten bei der zweiten Säule sind gescheitert. Die Stimmbevölkerung hat die Vorlage zur BVG-Reform mit 67 Prozent Nein-Stimmen verworfen. Damit bleibt alles beim Alten. Den Reformstau aufzulösen, dürfte schwierig bleiben. Gegen die sogenannte BVG-Reform war das Referendum ergriffen worden.

Der Blick auf die Abstimmungskarte zeigt eine seltene Eintracht: Alle Kantone lehnten die Vorlage ab. Der Nein-Stimmen-Anteil reicht von 57 Prozent in Zug bis zu 77 Prozent im Jura und in Neuenburg. In rund fünfzig Gemeinden gab es ein Nein von über 81 Prozent. Nur 26 von 2126 Gemeinden befürworteten die Pensionskassenreform.

Das Nein an der Urne kam nicht überraschend. Die Deutlichkeit des Resultats erstaunt jedoch: Die letzte SRG-Umfrage ging von einem Nein-Anteil von 51 Prozent aus.

Nein zur Biodiversitäts-Initiative

Die Stimmenden in der Schweiz wünschen sich keine zusätzlichen Anstrengungen für mehr biologische Vielfalt. Stadt und Land sind sich allerdings uneins, ob es mehr Fördermassnahmen braucht. Mehrere Städte nahmen die Initiative teils deutlich an. Die Biodiversitäts-Initiative sollte den Schutz der Lebensgrundlagen in der Schweiz in der Verfassung verankern.

Insgesamt wurde die Biodiversitäts-Initiative mit 63 Prozent der Stimmen abgelehnt. Nur zwei Kantone – Genf mit rund 51 Prozent und Basel-Stadt mit fast 58 Prozent – stimmten zu. Den grössten Nein-Anteil hatte mit knapp 77 Prozent der Kanton Schwyz. Auf Nein-Anteile von um die 75 Prozent kamen Appenzell Innerrhoden, Ob- und Nidwalden und Uri.

Die Nein-Anteile variierten beträchtlich: Die Walliser Gemeinde Gondo-Zwischbergen zeigte der Initiative die kalte Schulter: Alle 31 Stimmenden des Dorfes lehnten sie ab. Nein-Anteile von mehr als 95 Prozent hatten auch die Urner Gemeinden Unterschächen und Spiringen. Aus den Städten der Deutsch- und der Westschweiz erhielt die Initiative hingegen teils grosse Zustimmung: Bern sagte mit 68 Prozent Ja und Lausanne und Basel mit je rund 60 Prozent. Nein sagten allerdings die Städte im Kanton Tessin. Das Nein ist insgesamt deutlicher als nach der letzten SRG-Umfrage (51 Prozent Nein) erwartet.

Die Stimmbeteiligung war mit knapp 45 Prozent durchschnittlich.