Biodiversitäts-Initiative Eidg. Vorlage: Volksinitiative «Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft» JA 36.3% 870'547 Stimmen

NEIN 63.7% 1'526'234 Stimmen Standesstimmen JA 0.5



NEIN 21.5 Stimmbeteiligung % JA-Anteil in %













Laut der SRG-Hochrechnung vom Institut GFS Bern lehnen 63 Prozent (+/- 2 Prozent) der Stimmbevölkerung die Biodiversitäts-Initiative ab.

Nach der Auszählung in 15 der 26 Kantone zeigt sich bereits, dass die Vorlage am Ständemehr gescheitert ist.

In keinem einzigen dieser Kantone gab es eine Mehrheit für die Initiative.

Das Begehren – getragen von Umwelt- und Land­schafts­schutz­organisationen – verlangt von Bund und Kantonen, mehr für die Artenvielfalt zu tun.

Jene, die an die Urnen gegangen seien, hätten das Problem der Biodiversität als nicht so dringlich erachtet, sagt Politologe Lukas Golder von GFS Bern. «Man hat nicht das Gefühl, jetzt schon vehement handeln zu müssen.» Dem Umweltanliegen habe es an der nötigen Stimmung gefehlt. «Ohne die Überzeugung, dass es ein wirklich unterschätztes Problem ist, kann man eine Initiative nur sehr schwer gewinnen.»

Kurzeinschätzung: Keine Chance gegen Bauern und Energielobby Box aufklappen Box zuklappen Zum sich abzeichnenden Nein für die Biodiversitäts-Initiative sagt SRF-Bundeshausredaktorin Mirjam Spreiter: «Weshalb hat ein an sich mehrheitsfähiges Anliegen wie die Biodiversitäts-Initiative Schiffbruch erlitten? Die Initianten haben sich mit mächtigen Gegnern angelegt. Die Bauern warnten beispielsweise, dass mit der Initiative die Ernährungssicherheit gefährdet wäre. Dieses Argument des Nein-Lagers kam laut GFS-Umfrage gut an.» Eine mächtige Gegnerin war laut Spreiter auch die Energiebranche. «Nach dem deutlichen Ja der Stimmbevölkerung zum Stromgesetz im Juni warnte die Energielobby, die Biodiversitäts-Initiative würde dem Stromgesetz und damit dem Ausbau der erneuerbaren Energien gleich wieder den Stecker ziehen. Den Initianten gelang es nicht, diese Befürchtungen zu zerstreuen.» Die SRF-Bundeshausredaktorin sieht einen weiteren Grund für die Niederlage: «Die Initiative war überladen. Sie hat neben der Biodiversität auch den Schutz von Baudenkmälern und Ortsbildern integriert. Das machte die Initiative leicht angreifbar.»

In mehreren Städten sagten die Stimmenden Ja. Lausanne hiess die Initiative mit 60 Prozent Ja gut und Luzern mit 53 Prozent Ja-Stimmen. Rundweg ein Nein legten die Stimmenden von Zwischbergen VS ein: Die Ablehnung der Initiative erfolgte in dem Ort mit 100 Prozent der Stimmen. Eischoll VS lehnte die Initiative mit 94 Prozent der Stimmen ab.

Keine Verpflichtung zu mehr Schutz

Bei der Biodiversitätsförderung bleibt es bei den bisherigen Anstrengungen, mit denen die gesteckten Ziele bisher nicht erreicht worden sind. Dazu zählen Schutzinventare und finanzielle Förderung. Der Bundesrat hätte einen indirekten Gegenvorschlag zur Initiative gewünscht, doch dieser scheiterte im Parlament.

Die Initiative «Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitäts­initiative)» wollte Bund und Kantone zu mehr Schutz von biologischer Vielfalt, Landschaft und baukulturellem Erbe verpflichten. Sie forderte für die Biodiversität mehr Flächen und mehr öffentliche Gelder. Zahlengrössen wurden nicht genannt.

Legende: Die biologische Vielfalt in der Schweiz hat seit der Jahrhundertwende von 1900 abgenommen. Wissenschaft und Verwaltung, die OECD und auch die Europäische Umweltagentur halten die heutigen Schweizer Mittel für den Erhalt der Artenvielfalt zwar für teilweise erfolgreich, wie der Bund schreibt. Doch sie würden nicht genügen. Keystone/GAETAN BALLY

Hinter der Initiative standen rund siebzig nationale und mehr als 350 kantonale Organisationen aus Natur- und Umweltschutz, der Landwirtschaft, Fischerei, der Schweizer Pärke und des Landschaftsschutzes. SP, Grüne und GLP unterstützten die Initiative.