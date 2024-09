Per E-Mail teilen

Volk und Stände lehnen die Reform der beruflichen Vorsorge laut der ersten Hochrechnung von GFS Bern ab.

Bei Gegnerinnen und Unterstützern fallen die Reaktionen ab dem deutlichen Ergebnis unterschiedlich aus.

Die Reform geriet früh unter Druck – einerseits wegen ihrer Komplexität, andererseits wegen falscher Zahlen des Bundes bei der AHV-Abstimmung von 2022.

Für die SP kündigt sich nach der Initiative für eine 13. AHV-Rente der nächste Abstimmungscoup bei der Altersvorsorge an. SP-CO-Präsidentin Mattea Meyer freut sich, «dass sich die Bevölkerung einmal mehr klar gegen eine Senkung der Renten ausspricht».

Legende: Das Nein-Komitee mit unter anderem Pierre-Yves Maillard, SP/VD, Präsident SGB, und Vania Alleva, Präsidentin Unia, freuen sich zum Trend der BVG-Abstimmung in Bern. (22.9.2024) KEYSTONE/Peter Schneider

Wie viel des Nein ist auf Überzeugung und wie viel auf Überforderung angesichts der komplexen Vorlage zurückzuführen? Einer solchen Interpretation widerspricht Meyer: «Damit sagt man den Menschen, dass sie zu dumm sind, um zu begreifen, worum es hier geht.» Dabei sei das Gegenteil der Fall, schliesst die Zürcher Nationalrätin: «Die Menschen wollten nicht mehr zahlen, wenn am Ende viele von ihnen tiefere Renten erhalten.»

Mitte-Präsident: Uneinigkeit unter Bürgerlichen schadete

Mitte-Präsident Gerhard Pfister sieht in der Uneinigkeit innerhalb des bürgerlichen Lagers einen Grund für das Scheitern. Die bürgerliche Ja-Allianz sei von Teilen der SVP aufgekündigt worden.

Auch innerhalb der FDP habe es prominente Stimmen aus dem Ständerat gegeben, die sich gegen die Vorlage gewandt hätten, sagte Pfister, der auch Präsident des Ja-Komitees war, gegenüber SRF. «Dann wird es schwierig.»

Grüne wollen Betreuungsgutschriften in der zweiten Säule Box aufklappen Box zuklappen Die Grünen haben sich hocherfreut über das Scheitern der Pensionskassenreform gezeigt. «Frauen bodigen misslungene BVG-Reform», überschrieb die Partei ihre Stellungnahme. Das Nein der Stimmbevölkerung sei ein deutliches Zeichen, dass weitere Rentensenkungen nicht infrage kämen, hiess es im Communiqué weiter. Nun müsse endlich die Rentenlücke der Frauen geschlossen werden. Die Partei positionierte sich bereits im Hinblick auf einen neuen Anlauf für eine Reform der zweiten Säule: «Die Grünen fordern die Einführung solidarisch finanzierter Erziehungs- und Betreuungsgutschriften für die BVG-Renten», liess sich die Zuger Nationalrätin Manuela Weichelt zitieren. Das Instrument habe sich in der AHV bestens bewährt und solle nun analog auch in der zweiten Säule eingeführt werden.

Gefragt danach, wie es weitergehen solle, legte sich der Zuger Nationalrat nicht fest: «Es ist nicht an uns, jetzt schon zu sagen, was wir übermorgen oder morgen tun werden.» Zunächst sei nun der Bundesrat am Zug. Es sei aber angezeigt, jetzt ein «Timeout» zu machen. Der Volksentscheid gelte es ernst zu nehmen.

Sauter sieht Nein zur BVG-Reform als verpasste Chance

Aus Sicht der Zürcher FDP-Nationalrätin Regine Sauter ist das Nein zur BVG-Reform eine verpasste Chance. Die «Angstmacherkampagne» der Linken habe offenbar bei der Bevölkerung grosse Verunsicherung ausgelöst.

«Wir wollten Personen mit tiefen Einkommen und Teilzeitbeschäftige besser versichern», sagte Sauter zum Schweizer Radio SRF. Zu diesem Zweck habe man einen breiten Kompromiss geschmiedet.

Der ursprünglich von den Sozialpartnern ausgehandelte Vorschlag sei im Parlament chancenlos gewesen, verteidigte Sauter die von den Räten erarbeitete Vorlage: «Ich sehe nicht, wie wir eine bessere Lösung hätten machen können.»

Der Linken warf die Zürcher Nationalrätin ein konstantes Schlechtmachen der zweiten Säule vor. Auch die Diskussion um die AHV-Zahlen habe nicht geholfen.

Roland A. Müller: «Wir wollen früher informieren»

Folgende Lehre zieht Roland A. Müller, Direktor des Schweizerischen Arbeitgeberverbands, aus der Abstimmungs-Niederlage: «Wir wollen die Bevölkerung früher über die Vorlagen informieren. Wir wollen aufdatieren, was die Ziele einer finanziell gesicherten Altersreform sind. Wenn die konkrete Abstimmung aber durch das Bundesamt für Sozialversicherungen mit einem Zahlensalat unterminiert wird, wird es extrem schwierig.»