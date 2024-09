Die Kurzeinschätzung von Bundeshausredaktor Andreas Stüdli zur Ablehnung der Pensionskassenreform:

«Mit 69 Prozent Nein-Anteil wird die BVG-Reform gemäss der Hochrechnung von GFS Bern abgelehnt. Ein Nein wurde zuletzt erwartet, in dieser Deutlichkeit ist es aber eine Überraschung. Es hat sich für die Bürgerlichen und die grossen Wirtschaftsverbände an der Urne gerächt, dass ihr eigenes Lager nicht geeint war. In der letzten GFS-Umfrage hatte die Hälfte der SVP-Basis angegeben, gegen die Reform zu sein. Und mehrere Wirtschaftsverbände wie GastroSuisse oder der Schweizer Bäckermeister- und Confiseurverband kämpften gegen die Reform.

Ein anderer Grund für das deutliche Resultat ist die angriffige Kampagne des Gewerkschaftsbundes, der SP und den Grünen. Aber auch der Rechenfehler bei der AHV dürfte das Vertrauen in die Behördenvorlage untergraben haben. Und die Reform hat jene zwei Drittel nicht überzeugt, die von ihr gar nicht betroffen gewesen wären. Sie hätten für eine Minderheit und rund 70'000 Teilzeitangestellte die berufliche Vorsorge reformieren müssen. Mit dieser Reform waren sie offensichtlich nicht bereit dafür.»