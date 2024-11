Per E-Mail teilen

Die Basler Stimmbevölkerung entscheidet über ein Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer.

Voraussetzung ist ein Aufenthaltsstatus C und seit mindestens fünf Jahren ein Wohnsitz im Stadtkanton.

Die Vorlage ist umstritten. 2010 hatte Basel-Stadt zuletzt ein Ausländerstimmrecht klar abgelehnt.

Auslöser der erneuten Debatte um ein Ausländerstimmrecht in Basel ist ein Vorstoss von SP-Grossrätin Edibe Gölgeli. Sie findet: «Diese Menschen leben mit uns, sie arbeiten mit uns und sie verbringen ihre Freizeit mit uns.» Die Zeit sei reif, ihnen das Stimm- und Wahlrecht zu geben, so Gölgeli. Betroffen seien 32'000 Personen, die im Kanton leben, aber nicht abstimmen dürfen.

Legende: Nach Jura und Neuenburg könnte nun auch Basel-Stadt ein Ausländerstimmrecht erhalten. Keystone/Georgios Kefalas

Für das Ausländerstimmrecht sind SP, Grüne, Basta und GLP, aber auch die Basler Regierung. Dagegen setzen sich FDP, Mitte, LDP und die SVP ein. «Wer in unserer direkten Demokratie mitbestimmen will, muss sich einbürgern lassen», sagt SVP-Grossrat Felix Wehrli. Er betont, dass ein Ausländerstimmrecht in Basel-Stadt bereits zweimal abgelehnt wurde. Die Bevölkerung wolle dies schlicht und einfach nicht, sagt Wehrli.

Erste Resultate werden bereits am Mittag erwartet.