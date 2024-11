Scheitert der Ausbau der Autobahnen an der Urne?

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Das Stimmvolk stimmt über den Bundesbeschluss «Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen» (Ausbau Autobahnen) ab.

Die Ausbaupläne umfassen Spurerweiterungen auf der A1 bei Bern, Kirchberg BE und Nyon VD sowie drei Tunnel in Basel, Schaffhausen und St. Gallen.

Die SRG-Hochrechnung geht von einer knappen Ablehnung mit 52 Prozent Nein aus. Der Fehlerbereich liegt bei drei Prozent.

Ausbau Autobahnen Eidg. Vorlage: Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen JA 45.9% 95'251 Stimmen

NEIN 54.1% 112'114 Stimmen Stimmbeteiligung % JA-Anteil in %













100

65

60

55

50

45

40

35

0 Kanton wählen Aargau Appenzell Innerrhoden Appenzell Ausserrhoden Bern Basel-Landschaft Basel-Stadt Freiburg Genf Glarus Graubünden Jura Luzern Neuenburg Nidwalden Obwalden St. Gallen Schaffhausen Solothurn Schwyz Thurgau Tessin Uri Waadt Wallis Zug Zürich Endresultat Kanton JA % Stimmen

NEIN % Stimmen

«Das Rennen ist sehr offen», sagt Lukas Golder, Politikwissenschaftler des Forschungsinstitutes GFS Bern, kurz nach Mittag im Abstimmungsstudio auf SRF 1. «Wir haben einen klaren Stadt-Land-Graben.» Ländliche Kantone in der Deutschweiz sind laut Golder deutlich im Ja. Das beispielhafte Gegenstück: Im Kanton Basel-Stadt zeichnet sich nach Auszählung der brieflichen Stimmen ein deutliches Nein zum Ausbau ab, wie die Basler Staatskanzlei mitteilte.

00:48 Video Lukas Golder: «Anzeichen für ein knappes Nein beim Autobahn-Ausbau» Aus News-Clip vom 24.11.2024. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Das Parlament verabschiedete den Ausbauschritt vor gut einem Jahr. Insgesamt sechs Autobahnabschnitte sollen in den nächsten Jahren für insgesamt 4.9 Milliarden Franken ausgebaut werden. Fünf Projekte hatte der Bundesrat dem Parlament beantragt. Die Räte stockten den Kredit auf zugunsten eines Projekts auf der A1 am Genfersee.

Diese sechs Abschnitte sollen ausgebaut werden Box aufklappen Box zuklappen Legende: Blick auf die A1 nahe Genf. KEYSTONE/Martial Trezzini A1 zwischen Le Vengeron und Nyon (sechs Spuren)

zwischen Le Vengeron und Nyon (sechs Spuren) A1 zwischen Bern-Wankdorf und Schönbühl (acht Spuren)

zwischen Bern-Wankdorf und Schönbühl (acht Spuren) A1 zwischen Schönbühl und Kirchberg (sechs Spuren)

zwischen Schönbühl und Kirchberg (sechs Spuren) A2 bei Basel (neuer Rheintunnel)

bei Basel (neuer Rheintunnel) A4 bei Schaffhausen (2. Röhre Fäsenstaubtunnel)

bei Schaffhausen (2. Röhre Fäsenstaubtunnel) A1 bei St. Gallen (3. Röhre Rosenbergtunnel)

Das Verkehrsaufkommen auf dem Nationalstrassennetz hat sich nach Angaben des Bundes in den vergangenen sechzig Jahren mehr als verfünffacht. Besonders stark befahrene Autobahn-Abschnitte sind regelmässig überlastet. Vor allem in den Agglomerationen kommt es dadurch zu Staus und stockendem Verkehr.

Das sagt die Nein-Seite

«Die Bevölkerung setzt ein deutliches Zeichen gegen ein unendliches Wachstum des Autoverkehrs und für eine umweltverträglichere Mobilität. Dieses Signal muss im Verkehrsdepartement gehört werden», sagt VCS-Co-Präsidentin Jelena Filipovic kurz nach Bekanntwerden der SRG-Hochrechnung.

Grünen-Nationalrätin Franziska Ryser, Co-Präsidentin Umverkehr, wertet die voraussichtliche Ablehnung als Quittung für die «masslosen» Ausbaupläne: «Die Schweizerinnen und Schweizer haben verstanden, dass eine Verbreiterung der Autobahnen nur zu mehr Verkehr und damit zu mehr Stau führen wird.»

Das sagt die Ja-Seite

Mehr Sicherheit und Ruhe versprechen sich die Befürworter vom Nationalstrassen-Ausbau. Die Autobahnen seien ein wichtiges Puzzleteil im gesamten Verkehrssystem und die effizienteste Verkehrsinfrastruktur.

Und so zeigt sich SVP-Nationalrat Benjamin Giezendanner enttäuscht über das wahrscheinliche Nein zum Ausbau des Autobahnnetzes. Es handle sich um eine Ohrfeige für jene Leute, die in der Schweiz Wertschöpfung produzierten. Der Volksentscheid sei auch ein Zeichen gegen masslose Einwanderung, so der Aargauer Politiker gegenüber SRF. Er habe im Abstimmungskampf immer wieder gehört, dass die Menschen nicht immer mehr Verkehr wollten.

Letzte Umfrageresultate bestätigt

Rund drei Wochen vor dem Abstimmungstermin deutete die zweite SRG-Umfrage auf eine Pattsituation hin. 47 Prozent der Befragten hätten den Ausbau der Autobahnen befürwortet, 51 Prozent hätten ihn abgelehnt.

Somit ist die knappe mehrheitliche Zustimmung zur Behördenvorlage von Anfang Oktober über die Hauptkampagnenphase weggebrochen. 78 Prozent der Befragten äusserten so auch eine feste Stimmabsicht – ein vergleichsweise hoher Wert.