Das Zivilschutzareal in Sempach ist veraltet. Für 30 Millionen Franken soll eine moderne Anlage gebaut werden.

Das Ausbildungszentrum für den Zivilschutz in Sempach umfasst heute: ein Instruktionsgebäude, ein Verwaltungsgebäude, einen Pavillon, eine Baracke für die technische Ausbildung sowie ein angrenzendes Übungsgelände. Das alles ist in die Jahre gekommen. Die Bauten stammen aus dem Jahr 1971, teilweise ist die Infrastruktur tatsächlich noch so wie anno dazumal.

Legende: Seit 2007 hat der Kanton Luzern nicht mehr in das Ausbildungszentrum investiert. Es ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit. ZVG/Kanton Luzern

Seit 2007 hofft der Kanton Luzern auf einen Neubau. Deshalb hat er nicht mehr gross in die Gebäude investiert. Auch betrieblich genügt die Anlage den heutigen Ansprüchen nicht. 2014 kamen dann erste Pläne für ein Neubauprojekt auf.

Dass es einen neuen Bau braucht, ist bei allen Parteien unbestritten. Der Kantonsrat hat das Projekt im Oktober gutgeheissen. Im Ausbildungszentrum in Sempach werden Angehörige des Zivilschutzes auf allen Stufen aus- und weitergebildet. Jährlich sind das mehrere tausend Personen – nicht nur aus dem Kanton Luzern. Das Zentrum bietet zudem in den Bereichen Infrastruktur, Ausbildung und Einsatz, Betrieb und Zentrale Dienste, Arbeitsplätze für 40 Mitarbeitende.

Trainingsort auch für ausserkantonale Polizeikorps

Mit dem neu geplanten Ausbildungszentrum würden das Verwaltungsgebäude sowie die Pavillons und Baracken verschwinden. Ein neues Verwaltungsgebäude würde gebaut werden, welches später auch erweitert werden könnte. Das Instruktionsgebäude soll umfassend erneuert und Unterrichtsräume zeitgemäss eingerichtet werden.

Legende: So könnten die Büros im neuen Verwaltungsgebäude aussehen (Visualisierung). ZVG/Kanton Luzern

Laut dem Kanton Luzern soll das Areal mittel- und langfristig zu einem Kompetenzzentrum für den Bevölkerungsschutz ausgebaut werden. Neben kantonalen und regionalen Zivilschutzorganisationen sollen künftig vermehrt auch ausserkantonale Formationen, Polizeikorps, Feuerwehren, Rettungsdienste und technische Dienste auf dem Areal trainieren.

Möglicher Baustart schon nächstes Jahr

Das ganze Vorhaben kostet den Kanton fast 38 Millionen Franken. Allerdings unterstehen nur rund 30 Millionen Franken dem obligatorischen Finanzreferendum. 7,5 Millionen Franken kann der Regierungsrat in eigener Kompetenz genehmigen.

Stimmt die Bevölkerung des Kantons Luzern dem Kredit zu, dann könnte der Baustart bereits 2025 erfolgen. Drei Jahre später soll das neue Ausbildungszentrum in Sempach bezugsbereit sein. Während der Bauzeit wird der Betrieb in Provisorien ausgelagert.